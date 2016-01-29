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60% водителей готовы съехать в кювет, чтобы спасти пешехода – это значительно меньше чем в Европе
При невозможности затормозить вовремя в случае внезапного появления на дороге пешехода практически 60% водителей высказались за резкий съезд на обочину. При этом 38% россиян считают, что нужно тормозить, несмотря на риск задавить человека, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом свидетельствуют данные исследования университета МИСиС и Московского физико-технического института (МФТИ), с которым ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторое снижение аварийности с пешеходами, ситуация по-прежнему остается критической, федеральные деньги до решения этой проблемы не доходят.
Заказчиком социологического исследования выступила Cognitive Technologies Ольги Усковой, эта фирма занимается разработкой системы искусственного интеллекта для беспилотных грузовиков «КамАЗ». В рамках этой работы изучалась система моральных критериев, определяющих поведение авторобота в экстремальных ситуациях — когда неизбежны ДТП, ущерб здоровью и жизни участников дорожного движения. В компании сообщили, что на основе опроса будут сформированы рекомендации, их передадут в министерства для выработки законодательства, регулирующего поведение беспилотников на дорогах России.
Как заявляют в Cognitive, в ходе исследования опрошены 80 тыс. мужчин и женщин из 47 регионов России разных возвратных групп. Респондентам предлагалось ответить на то, как должен среагировать автомобиль, оборудованный системой беспилотного управления, в случае резкого появления на дороге человека или животного. В исходных условиях говорилось, что автомобиль движется со скоростью 80 км/ч по однополосной загородной дороге.
Так, в случае внезапного появления одного человека на дороге 37,5% опрошенных высказались за продолжение линейного движение с торможением и, как следствие, возможным наездом на пешехода. 3,3% граждан согласились, чтобы машина перестроилась на встречную полосу, по которой движется автомобиль. 58,8% респондентов проголосовали за резкий маневр в сторону кювета, принимая, что этот маневр может привести к возможным собственным травмам и травмам пассажиров, а также порче машины. Примечательно, что в аналогичной ситуации, но уже с группой пешеходов за «наезд» высказались 25,7% людей, за выезд на «встречку» — 3,3%, а за обход по боковине — 71% граждан.
С выбежавшей собакой при схожих входных данных — но с близко идущей попуткой сзади — большинство россияне проголосовало (55,1%) за наезд на животное без торможения, которое может спровоцировать удар заднего транспортного средства. 40,1% россиян, желая спасти собаку, намерены экстренно тормозить, осознавая высокую вероятность ДТП. Искать «счастья» на «встречке» (0,5%) в такой ситуации или объезжать животное по обочине справа (4,2%) захотела лишь небольшая часть из опрошенных. Действующими правилами дорожного движения предписывается линейное торможение с возможным наездом на животное.
— Наибольшая разрозненность респондентов в ответах наблюдается лишь в случаях, когда перед автороботом внезапно появляется собака. Ее жалеют на 13% больше женщин, чем мужчин, — говорится в исследовании. — Наиболее отчаянные поступки в критических ситуациях рекомендуют искусственному интеллекту совершать женщины в возрасте от 31 до 50 лет с высшим образованием. Например, эта категория предпочитает съезд в кювет разрешенной ПДД возможности объехать выбежавшую на дорогу собаку (их доля составила порядка 8% всех женщин, участвовавших в исследовании).
За последние 6 лет в России фиксируется лишь небольшое снижение наездов на людей. По статистике ГИБДД за январь–ноябрь 2015 года произошло 51,2 тыс. (–1,3% к аналогичному периоду предыдущего года) происшествий с участием пешеходов, в которых погибло 6275 человек (–4,7%), 47 221 человек (–0,7%) получили травмы различной степени тяжести.
Эксперты подчеркивают, что в опросе высокий показатель россиян, стремящихся увернуться от наезда на человека, говорит о довольно высоком чувстве ответственности у россиян за чужую жизнь.
— Совершенно твердо можно сказать: в этом плане у нас европейская ментальность. В Африке, азиатских странах, в Китае, где культура вождения невысокая, с большой долей уверенности могу сказать, что аналогичное исследование показало бы — жизнь человеческую там вообще не ценят. Европейские ценности призывают спасти человека по возможности, даже рискуя собственной жизнью, — считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
Если за рулем будет водитель, а не робот, то процент ухода от столкновения будет выше, считает лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
— Поверьте, я этой темой немного занимался — так вот, по моим данным, если говорить не о роботе, а о реальном водителе, то в подавляющем большинстве люди вывернут руль, лишь бы избежать наезда. Это происходит на уровне инстинкта. Вот в какую сторону — это уже другой вопрос. В случае авторобота, я считаю, что в алгоритмах должен быть прописан преимущественный объезд человека. Но робот должен на уровне программы каждую сотую долю секунды превентивно обрабатывать информацию об обочине и встречной полосе, чтобы выбрать единственно правильную траекторию, — убежден Похмелкин.
В настоящее время многие автопроизводители предлагают опциональную систему распознавания пешеходов и животных на дороге. В случае опасности она останавливает машину на линейной траектории, но работа системы ограничена скоростью автомобиля — не более 20–50 км/ч.
На Западе, где вовсю тестируют автономные автомобили, эта тема также актуальна. Например, в опубликованном осенью 2015 года исследовании Школы экономики Тулузы говорится, что, по мнению 75% респондентов, авторобот должен увернуться, жертвуя жизнью пассажиров ради жизни одного пешехода. А известный автономный Google Car планирует встраивать внешнюю подушку безопасности для пешехода для случаев, когда контакта не избежать, это следует из не так давно зарегистрированного патента Google, Inc.
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Комментарии
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Псевдоним12:05, 29.01.2016#
Просто у нас очень реально получить тюремный срок за наезд на пешехода, даже если он нарушил правила дорожного движения, выбежал на дорогу, т. е. сам виноват. Поэтому водители и рискуют своей жизнью и жизнями своих близких, уходя на обочину или на встречку. По нашему законодательству, к сожалению, пешеход почти всегда прав
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"съехать в кювет" - это рисковать собственной жизнью и жизнью своих пассажиров !