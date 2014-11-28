Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Водительские права в России будут выдавать с 16 лет
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег СМОЛИН (КПРФ) готовит проект закона о внесении изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он предлагает предусмотреть выдачу юношеских водительских удостоверений с 16 лет. С этого возраста подросток будет иметь право управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя.
Сегодня в России подростки могут учиться в автошколе с 16 лет. Но даже получив в этом возрасте свидетельство о ее окончании, сдать экзамен в ГИБДД по закону разрешается только в 18 лет. Разумеется, этот двухлетний перерыв сказывается на новоиспеченных водителях не лучшим образом.
В связи с этим депутат Госдумы Олег Смолин предлагает законодательно закрепить возможность получения юношеского водительского удостоверения с 16 лет при условии окончания автошколы и сдачи экзамена в ГИБДД. Однако этот документ позволит управлять легковым автомобилем только в сопровождении опытного водителя, имеющего опыт вождения не менее 3 лет. Также до совершеннолетия будет запрещен выезд на федеральные трассы.
В частности, изменения будут внесены в ст. 26 «Условия получения права на управление транспортными средствами» закона «О безопасности дорожного движения». Право на управление транспортными средствами категорий А, В, С и подкатегорий В1, С1 будет предоставлено лицам, достигшим 16-летнего возраста (с учетом ограничений). При этом российские национальные водительские удостоверения по-прежнему будут выдаваться по достижении 18-летнего возраста.
— Аналогичное водительское удостоверение существовало в СССР, а сегодня функционирует в современной Германии. Идея законопроекта назрела давно, и она представляется нам абсолютно правильной. За право водить машину с 16 лет ранее высказывались многие российские эксперты в области подготовки водителей. Мы обязательно пропишем в законопроекте ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения, которую будет нести человек, сопровождающий ребенка, — рассказал законодатель.
Ответственность сопровождающего будет отдельно прописана в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
К работе над законопроектом будут привлечены депутаты Госдумы других фракций, а также представители профильных ведомств и общественных организаций. По словам законодателя, экспертному сообществу предстоит кропотливая работа, поскольку необходимо проработать все законодательные нюансы и учесть интересы всех участников дорожного движения.
За право водить машину с 16 лет активно борются в разных странах. К примеру, в 2013 году Немецкий общественный совет по транспортной безопасности рекомендовал правительству ФРГ разрешить сдавать на права с 16 лет и тем самым позволить управлять автомобилем — только под присмотром опытного водителя. Полноправным участником дорожного движения в этой стране можно стать, как и у нас, только в 18 лет.
Именно эта западная инициатива в прошлом году вдохновила российских экспертов поднять вопрос о снижении возрастного ценза для водителей.
В США практика раннего вождения прижилась давно. Минимальный возраст для получения водительских прав отличается в разных штатах — от 14 лет и 3 месяцев (в Дакоте) до 17 лет (в Нью-Джерси). В Штатах для начинающих водителей не существует дополнительных ограничений скорости, запрета управлять автомобилем с прицепом и др. Ограничения обычно касаются количества несовершеннолетних пассажиров и времени суток для езды.
В пресс-службе ГУОБДД МВД России отметили, что детально изучат законопроект и смогут сформулировать свою позицию только после того, как он будет направлен для проработки правительством, которое будет готовить официальный отзыв.
Депутат Госдумы Андрей СВИНЦОВ (ЛДПР) считает, что снижать возрастной порог для вождения на сегодняшний день преждевременно.
— Сегодня у нас и 18-летние толком ездить не умеют, к тому же очень плохое качество дорог. Да и не все автошколы добросовестно учат. В перспективе эта инициатива достойна рассмотрения, но сначала нужно навести порядок в автошколах, добиться, чтобы не покупали права, отремонтировать дороги, светофоры и т.п., — отметил законодатель.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна ШУТЫЛЕВА поддержала законодательную инициативу, отметив высокую эффективность европейской практики вождения подростков в сопровождении взрослых.
— На недавнем конгрессе в Берлине говорили о том, что будут эту систему развивать и внедрять на всей территории Евросоюза. Очень радует, что и у нас эта тема поднимается и обсуждается на таком уровне. Безусловно, подростками нужно заниматься, в нашей стране ведь есть свой замечательный опыт, целая система юношеских автомобильных школ, которая работает во многих городах. Предусмотрены программы обучения подростков длительностью 2 и 3 года, — отметила Татьяна Шутылева.
Председатель Молодежного союза автомобилистов Александр КВАСОВ также высказался в поддержку инициативы.
— Безусловно, чем раньше водители начинают обучение, тем эффективнее оно проходит. Это касается не только гражданских водителей. Всё хорошее, что есть в автомобилизме, пришло из спорта. Михаэль ШУМАХЕР, к примеру, ездил на картинге с 4 лет. На самом деле уже в детском саду стоило бы сажать за электромобильчики. Чем младше человек, тем легче овладевает подобными навыками. Это очень правильная и здоровая практика, — отметил он.
По словам Квасова, вождение с 16 лет под присмотром родителей — очень широкая международная практика, которая распространена как в США, так и в большинстве стран Евросоюза, на которые мы ориентируется по целому ряду вопросов.
Новости тематики
- В Приморье водителям будут выдавать новые права с микрочипами
- Китайцы построили новый автозавод в России
- Для автовладельцев создадут многофункциональное мобильное приложение
- В России растет спрос на "автохлам"
- ГИБДД изменит правила ради борьбы с пробками
- С 1 января 2017 года в России изменятся правила перевозки детей в автомобиле
- Полисы ОСАГО поделят на три вида
- В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
- Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах
- Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
Новости раздела
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- В Приморье водителям будут выдавать новые права с микрочипами
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Китайцы построили новый автозавод в России
- Для автовладельцев создадут многофункциональное мобильное приложение
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Путин разрешил регистрировать автомобили без похода в ГИБДД
- Автогражданка подорожает для некоторых автолюбителей
- Автомобили граждан снова придется приписывать к военкомату
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Граница на чиновничьем замке
Сейчас и так куда дебилов на дорогах, а будет еще больше