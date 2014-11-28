Водительские права в России будут выдавать с 16 лет

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег СМОЛИН (КПРФ) готовит проект закона о внесении изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он предлагает предусмотреть выдачу юношеских водительских удостоверений с 16 лет. С этого возраста подросток будет иметь право управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя.

Сегодня в России подростки могут учиться в автошколе с 16 лет. Но даже получив в этом возрасте свидетельство о ее окончании, сдать экзамен в ГИБДД по закону разрешается только в 18 лет. Разумеется, этот двухлетний перерыв сказывается на новоиспеченных водителях не лучшим образом.

В связи с этим депутат Госдумы Олег Смолин предлагает законодательно закрепить возможность получения юношеского водительского удостоверения с 16 лет при условии окончания автошколы и сдачи экзамена в ГИБДД. Однако этот документ позволит управлять легковым автомобилем только в сопровождении опытного водителя, имеющего опыт вождения не менее 3 лет. Также до совершеннолетия будет запрещен выезд на федеральные трассы.

В частности, изменения будут внесены в ст. 26 «Условия получения права на управление транспортными средствами» закона «О безопасности дорожного движения». Право на управление транспортными средствами категорий А, В, С и подкатегорий В1, С1 будет предоставлено лицам, достигшим 16-летнего возраста (с учетом ограничений). При этом российские национальные водительские удостоверения по-прежнему будут выдаваться по достижении 18-летнего возраста.

— Аналогичное водительское удостоверение существовало в СССР, а сегодня функционирует в современной Германии. Идея законопроекта назрела давно, и она представляется нам абсолютно правильной. За право водить машину с 16 лет ранее высказывались многие российские эксперты в области подготовки водителей. Мы обязательно пропишем в законопроекте ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения, которую будет нести человек, сопровождающий ребенка, — рассказал законодатель.

Ответственность сопровождающего будет отдельно прописана в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

К работе над законопроектом будут привлечены депутаты Госдумы других фракций, а также представители профильных ведомств и общественных организаций. По словам законодателя, экспертному сообществу предстоит кропотливая работа, поскольку необходимо проработать все законодательные нюансы и учесть интересы всех участников дорожного движения.

За право водить машину с 16 лет активно борются в разных странах. К примеру, в 2013 году Немецкий общественный совет по транспортной безопасности рекомендовал правительству ФРГ разрешить сдавать на права с 16 лет и тем самым позволить управлять автомобилем — только под присмотром опытного водителя. Полноправным участником дорожного движения в этой стране можно стать, как и у нас, только в 18 лет.

Именно эта западная инициатива в прошлом году вдохновила российских экспертов поднять вопрос о снижении возрастного ценза для водителей.

В США практика раннего вождения прижилась давно. Минимальный возраст для получения водительских прав отличается в разных штатах — от 14 лет и 3 месяцев (в Дакоте) до 17 лет (в Нью-Джерси). В Штатах для начинающих водителей не существует дополнительных ограничений скорости, запрета управлять автомобилем с прицепом и др. Ограничения обычно касаются количества несовершеннолетних пассажиров и времени суток для езды.

В пресс-службе ГУОБДД МВД России отметили, что детально изучат законопроект и смогут сформулировать свою позицию только после того, как он будет направлен для проработки правительством, которое будет готовить официальный отзыв.

Депутат Госдумы Андрей СВИНЦОВ (ЛДПР) считает, что снижать возрастной порог для вождения на сегодняшний день преждевременно.

— Сегодня у нас и 18-летние толком ездить не умеют, к тому же очень плохое качество дорог. Да и не все автошколы добросовестно учат. В перспективе эта инициатива достойна рассмотрения, но сначала нужно навести порядок в автошколах, добиться, чтобы не покупали права, отремонтировать дороги, светофоры и т.п., — отметил законодатель.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна ШУТЫЛЕВА поддержала законодательную инициативу, отметив высокую эффективность европейской практики вождения подростков в сопровождении взрослых.

— На недавнем конгрессе в Берлине говорили о том, что будут эту систему развивать и внедрять на всей территории Евросоюза. Очень радует, что и у нас эта тема поднимается и обсуждается на таком уровне. Безусловно, подростками нужно заниматься, в нашей стране ведь есть свой замечательный опыт, целая система юношеских автомобильных школ, которая работает во многих городах. Предусмотрены программы обучения подростков длительностью 2 и 3 года, — отметила Татьяна Шутылева.

Председатель Молодежного союза автомобилистов Александр КВАСОВ также высказался в поддержку инициативы.

— Безусловно, чем раньше водители начинают обучение, тем эффективнее оно проходит. Это касается не только гражданских водителей. Всё хорошее, что есть в автомобилизме, пришло из спорта. Михаэль ШУМАХЕР, к примеру, ездил на картинге с 4 лет. На самом деле уже в детском саду стоило бы сажать за электромобильчики. Чем младше человек, тем легче овладевает подобными навыками. Это очень правильная и здоровая практика, — отметил он.

По словам Квасова, вождение с 16 лет под присмотром родителей — очень широкая международная практика, которая распространена как в США, так и в большинстве стран Евросоюза, на которые мы ориентируется по целому ряду вопросов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.