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В программу автошкол введут новый курс
Министерство образования и науки направило в автошколы рекомендации по разработке методики и технического средства «контроля эффективности, безопасности и экологичности вождения», в которых рекомендует обучать слушателей курсов экономить бензин, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Автошколам советуют прививать будущим водителям идею о том, что их задача – «доехать до пункта назначения с оптимальной скоростью, позволяющей израсходовать как можно меньше топлива», а вовсе не достичь цели максимально быстро по распространенной модели «гонщика». Также чиновники советуют оснастить автомобили для учебной езды техническими средствами для измерения эффективности вождения, которая будет учитывать параметры скорости и расхода топлива.
В рекомендациях отмечается, что важно дать будущему водителю «модель эффективного управления автомобилем» – в случае, если этого не сделают педагоги автошколы, ученик сформирует ее сам.
– Наиболее простой и понятной является модель поведения гонщика: «чем быстрее едешь, тем быстрее приедешь». При этом упускается из вида то, что у гонщика и водителя различные цели и задачи, – отмечается в рекомендациях.
В Минобрнауки считают, что наиболее оптимально формулировать задачу водителя так: «доехать до пункта назначения с оптимальной скоростью, позволяющей израсходовать как можно меньше топлива, ресурса автомобиля и собственного ресурса». Соответственно, будущим водителям рекомендуют избегать резкого разгона до максимально возможной скорости и резкого торможения, и, наоборот, плавно набирать и сбрасывать скорость – в этом случае расходуется меньше топлива.
«Около 40% ДТП по вине водителей происходит из-за превышения безопасной скорости. Основной причиной превышения безопасной скорости являются попытки водителей при движении в транспортном потоке повысить скорость сообщения путем реализации модели поведения гонщика», – говорится в методичке Минобра.
В качестве основных критериев оценки вождения предлагаются его эффективность, безопасность и экологичность. Под эффективностью и экологичностью подразумевается наименьший расход топлива, под безопасностью – соблюдение безопасной скорости и дистанции. Для измерения этих показателей автошколам рекомендуется оснастить учебные машины «техническими средствами контроля». Они должны представлять собой устройства, измеряющие пройденный путь, среднюю скорость, максимальную скорость и расход топлива, которые могут быть подключены к ноутбуку или планшету. После каждой поездки рекомендуется составлять протокол.
– На основании анализа всех поездок строятся графики результатов обучения, описывающие изменение максимальной скорости и расхода топлива от количества поездок, – говорится в рекомендациях.
По оценкам координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, «экономичного» вождения на данный момент придерживается лишь 10–15% автомобилистов.
– Если автомобили расходуют 10 литров бензина на 100 км, то с помощью плавных движений, торможений можно добиться экономии 1 литр или 1,5 литра на сотню километров – это не какая-то огромная экономия, ради которой стоит «заморачиваться», – говорит Шкуматов. – Многие автомобилисты специально переводят автоматические коробки передач в спортивный режим, чтобы машина была более чувствительной. Экономит, конечно, топливо режим обычный, но не всем людям удобно ездить, когда автомобиль «туповатый».
Шкуматов уверен, что при внедрении в учебные автомобили специальных приборов, оценивающих стиль вождения, общая картина среди автомобилистов (получивших права) не изменится.
– Новички за рулем и так стараются водить крайне осторожно, а значит, и экономично. Только с увеличением стажа автолюбители находят свой стиль, который не зависит от того, как его обучали. Все зависит от психотипа водителя, его характера, предпочтений, – сказал Шкуматов. – Рекомендация о внедрении нового оборудования похожа на лоббирование интересов тех, кто такие устройства производит. Это только увеличит расходы автошкол, что приведет к подорожанию стоимости обучения в школе.
В свою очередь председатель Гильдии автошкол Сергей Лобарев сообщил, что рекомендации в автошколы еще не поступили, однако об их содержании уже известно. По его мнению, предлагаемая ведомством практика положительно скажется на автомобилистах.
– За рубежом один из вопросов при сдаче практики вождения – экономия топлива. Полицейские следят за тем, как человек газует, тормозит – у нас пока этого нет. Это вопрос не безопасности, а именно целесообразности вождения, – подчеркивает Лобарев. – Тем не менее около 70% всех автомобилистов России пользуются автоматической коробкой передач, что означает и без того экономичный расход топлива.
Лобарев в связи с этим обратил внимание на то, что внедрение приборов в учебные транспортные средства, отслеживающие эффективность вождения, отразится на стоимости обучения только для тех, кто хочет учиться и сдавать экзамен «на механике».
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В автошколах, во время вождения по городу, ученики передвигаются не быстрее 40 км/ч, а зачастую и вовсе ползут 20 км/ч. О какой "модели гонщика" говорят эти дебилы? Похоже очередная чинуша открыла фирму, по продаже "технических средств для измерения эффективности вождения" и решила на этом срубить бабла.