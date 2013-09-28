Аркадий Дворкович: Моторное топливо может подорожать на 10%

Цены на моторное топливо в РФ в следующем году могут вырасти на 10%, в том числе из-за проведения так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли (одновременного повышения НДПИ и снижения экспортных пошлин на светлые нефтепродукты), заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.



Ранее замминистра финансов РФ Сергей Шаталов говорил, что бензин в РФ в 2014 году может подорожать максимум на 1,4 рубля за литр в результате налогового маневра и повышения акцизов на бензин.



"Это приведет — я имею в виду НДПИ и пошлины на нефтепродукты — к небольшому дополнительному повышению цен на моторное топливо. Мы считаем, что общее повышение будет все равно в пределах 10% при ценах на нефть от 100 до 110 долларов за баррель", — сказал Дворкович на круглом столе в рамках инвестиционного форума в Сочи.



Таким образом, рост цен на топливо в следующем году может оказаться выше инфляции (4,8% по прогнозу Минэкономразвития), пишет РИА "Новости".



