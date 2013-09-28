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Аркадий Дворкович: Моторное топливо может подорожать на 10%
Ранее замминистра финансов РФ Сергей Шаталов говорил, что бензин в РФ в 2014 году может подорожать максимум на 1,4 рубля за литр в результате налогового маневра и повышения акцизов на бензин.
"Это приведет — я имею в виду НДПИ и пошлины на нефтепродукты — к небольшому дополнительному повышению цен на моторное топливо. Мы считаем, что общее повышение будет все равно в пределах 10% при ценах на нефть от 100 до 110 долларов за баррель", — сказал Дворкович на круглом столе в рамках инвестиционного форума в Сочи.
Таким образом, рост цен на топливо в следующем году может оказаться выше инфляции (4,8% по прогнозу Минэкономразвития), пишет РИА "Новости".
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С таким личиком грешно ближнего не облапошить, а тут вся страна можно сказать в руках.