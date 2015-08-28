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На дорогах страны появятся новые знаки
Автомобили, выбросы которых сильно загрязняют окружающую среду, скоро не смогут заехать в некоторые городские зоны. Для этого минтранс предложил поставить на дорогах новые запрещающие знаки - "грязный выхлоп", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
В ближайшее время будет подписано постановление правительства об ограничении движения экологически грязных автомобилей и наделении региональных властей полномочиями ставить или не ставить на своей территории знаки, ограничивающие движение таких машин. Доработанный проект документа уже передали в аппарат кабинета министров.
В нем есть варианты дорожных знаков, которые будут означать начало или конец зоны, куда машинам с двигателями ниже, например, класса Евро-4 въезд запрещен. На знаке, к примеру, может стоять цифра "2", "3" или "4", которая как раз и укажет на класс двигателя. Они еще будут различаться и по типу транспортных средств. Сам знак, по предложению минтранса, будет выглядеть как вертикально расположенный белый прямоугольник. На нем вверху будет надпись "ЗОНА", в центре - изображение либо грузового, либо легкового автомобиля. А внизу в зеленом овале будет стоять цифра. Ставить такие знаки будут в городах.
В экологически чистой зоне у инспекторов появится право проверять у водителей класс двигателя. Причем если такого документа у автомобилиста нет, блюститель порядка вправе будет не пустить его в эту зону или даже оштрафовать.
Стоит отметить, что в России только в прошлом году вступили в силу требования по допуску на рынок автомобилей классом не ниже Евро-5. А больше 25 миллионов авто с более низким экологическим классом продолжают колесить по российским дорогам. Неужели для большинства из них закроются некоторые трассы?
Не сразу, говорят эксперты. Для тех автовладельцев, в документах которых не указан экокласс, новая норма закона начнет действовать только с июля 2020 года. То есть водителям дадут почти пять лет, чтобы уточнить класс своей машины.
Остальные же изменения в Правила дорожного движения, которые будут утверждены постановлением правительства, вступят в силу после его официального опубликования. Получается, что регионы уже осенью этого года смогут получить право вводить у себя на территории зоны, свободные от выхлопов.
Но действовать новые правила будут не для всех машин. Они не распространяются на транспортные средства Вооруженных сил, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарных, "Скорой помощи" и "Почты России".
В минтрансе рассчитывают, что контролировать соблюдение новых требований будут в основном с помощью видеокамер. Они смогут определять нарушителей по базе данных транспортных средств. В таком случае рядом со знаком "чистой" зоны повесят знак, предупреждающий о видеосъемке.
Позже планируют разработать изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части определения ответственности за пренебрежение дорожными экологическими знаками.
А как у них
За рубежом не существует единообразного знака, ограничивающего въезд неэкологичного транспорта в жилые районы. В границах Европейского союза применяются различные варианты.
В Германии специальный знак круглосуточно ограничивает проезд всех транспортных средств, не отвечающих необходимым требованиям. В информационной табличке под знаком с помощью цветных меток сообщается о разрешенных к проезду классах. На автомобиле, находящемся в зоне ограничения, должна быть соответствующая цветная наклейка. Владелец машины получает эту "отметину" на техосмотре.
Обяжут ли российских водителей иметь такие наклейки, пока неизвестно.
В Италии знак ограничения распространяется по умолчанию на все транспортные средства, но на информационных табличках помимо времени действия запрета размещено много дополнительной информации. А это, по словам экспертов, может представлять трудность для незнающих итальянский язык.
В Дании знак ограничения экологического класса действует только для дизельных авто грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.
В Англии въезд в подобные зоны не запрещается, а сделан платным. Движение контролируется с помощью видеофиксации.
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