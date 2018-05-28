"ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги

Новые сервисы не привязаны к конкретным маркам и автопроизводителям

Нажав штатную кнопку SOS на терминале системы «ЭРА-Глонасс», водитель теперь может попросить о дополнительных услугах: например, подвезти канистру топлива, поменять колесо, открыть заблокированную дверь или же починить какую-то небольшую неисправность на месте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О новом сервисе помощи на дороге, который не привязан к конкретным маркам и автопроизводителям, сообщают «Известия».

Оператор госсистемы экстренного реагирования, АО «Глонасс», с 2018 года лишился бюджетного финансирования. Так что с целью выхода на самоокупаемость компании нужно внедрять дополнительные коммерческие услуги. Как рассказали в пресс-службе, вызов осуществляется через штатную кнопку SOS, оператор должен принять вызов, уточнить информацию и перенаправить запрос сервис-провайдеру для оказания помощи.

Как считают разработчики сервиса, для автомобилистов это удобно тем, что им не надо искать в телефоне номер нужной службы и объяснять, где находится автомобиль (это нередко затруднительно понять на трассе). Система же определяет точное местоположение ТС самостоятельно.

АО «Глонасс» сотрудничает с компаниями, которые предоставляют широкий спектр услуг для водителей на всей территории страны. Примерная цена работы согласуется с автомобилистами заранее, для этого сотрудники фирм выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что помощь на дороге доступна всем машинам с устройствами "ЭРА-Глонасс", вне зависимости от их тоннажа, марки и модели. То есть речь идёт не только о легковых авто, но и о грузовиках, а также автобусах.

В число услуг, которые можно получить с помощью "ЭРА-Глонасс", входят буксировка ТС, техническая помощь на месте, консультация специалистов-техников, юридическая помощь по всем вопросам в части эксплуатации автомобиля, поиск охраняемой стоянки и ближайшего отеля, а также вызов такси к месту поломки. Помимо этого можно также позвать помощника, который доставит автомобиль до указанного места в случае непредвиденных обстоятельств.

Известно, что вызов оператора системы будет осуществляться бесплатно для автовладельцев, АО «Глонасс» будет получать комиссионные от сервисных компаний. При этом на размер платежа не влияет ни цена предоставления услуг, ни вид машины.

Специалисты считают, что сервис помощи на дороге, который не привязан к марке и модели (он может стать первым в мире), будет пользоваться спросом у автомобилистов. По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, новой востребованной услугой может стать мониторинг автомобиля в качестве противоугонной спутниковой системы.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что ЭРА-Глонасс поможет автовладельцам получить информацию об отзывных кампаниях. Правда, для этого ещё понадобятся электронные ПТС. Напомним, по итогам 2017 года число попавших под условия отзывов машин составило более 1,5 миллиона единиц.