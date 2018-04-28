www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.73 р. 100 JPY: 57.38 р.
EUR: 75.76 р. 10 CNY: 98.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Toyota решилась на новую Corolla

28 Апреля 2018, 17:52 | В России

Появились первые изображения суперпопулярной у приморцев марки автомобиля

Недавно в объектив фотошпионов попался новый седан Corolla, скрытый камуфляжной плёнкой. Портал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть новинка.

Седан Toyota Corolla нынешнего поколения выпускается с 2013 года, а в 2016-м претерпел рестайлинг. Внешность новой модели, судя по шпионским фотоснимкам, будет сделана в стиле хэтчбека, представленного совсем недавно. Таким образом, Королла получит большую радиаторную решётку и эффектные вытянутые фары.


 

Боковина седана будет чуть проще за счёт единой выштамповки над дверными ручками, идущей от передней колёсной арки до задних фонарей, в то время как у хэтчбека выштамповок две. Задняя часть также должна получиться более традиционной, чем у пятидверной модели, однако будет интересна стилистическим решением фонарей, объединённых перемычкой.

Сейчас в России седан Toyota Corolla нынешнего поколения можно приобрести за 954 000 рублей (1.33 МТ, 99 л.с.). Самый доступный вариант с вариатором и 122-сильным двигателем 1.6 обойдётся в 1 107 000 руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru