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Toyota решилась на новую Corolla
Появились первые изображения суперпопулярной у приморцев марки автомобиля
Недавно в объектив фотошпионов попался новый седан Corolla, скрытый камуфляжной плёнкой. Портал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть новинка.
Седан Toyota Corolla нынешнего поколения выпускается с 2013 года, а в 2016-м претерпел рестайлинг. Внешность новой модели, судя по шпионским фотоснимкам, будет сделана в стиле хэтчбека, представленного совсем недавно. Таким образом, Королла получит большую радиаторную решётку и эффектные вытянутые фары.
Боковина седана будет чуть проще за счёт единой выштамповки над дверными ручками, идущей от передней колёсной арки до задних фонарей, в то время как у хэтчбека выштамповок две. Задняя часть также должна получиться более традиционной, чем у пятидверной модели, однако будет интересна стилистическим решением фонарей, объединённых перемычкой.
Сейчас в России седан Toyota Corolla нынешнего поколения можно приобрести за 954 000 рублей (1.33 МТ, 99 л.с.). Самый доступный вариант с вариатором и 122-сильным двигателем 1.6 обойдётся в 1 107 000 руб.
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