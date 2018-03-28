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Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Водителей Приморья эта информация, увы, расстроит
Многие из вас догадываются, что существуют марки автомобилей, которые совсем не интересны инспекторам ГИБДД. Естественно такие автомобили ничем не примечательны, среди всего потока, однако гаишники чаще всего их пропускают мимо, даже не смотря в их сторону, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Автомобили марки Volvo
Дело в том, что автомобили «Вольво» в народе принято считать машинами для пенсионеров. Они себя так зарекомендовали потому что Volvo не покупают гонщики и лихачи, а покупают люди, которым важна безопасность. Которые ценят комфорт и им важно добраться до места назначения целыми и невредимыми. Поэтому водитель такого авто нарушать ПДД будет с минимальной долей вероятности.
Вот такая репутация у этой шведской машины, что для сотрудников ГИБДД они как будто-бы невидимые.
Модели чешской Skoda
На втором - «Шкода», которая тоже получила репутацию автомобиля, которая по сути не интересна гаишникам. Это может показаться странным, но как и с Вольво, основная часть покупателей той же «Октавии» - люди явно не молодого возраста.
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