Сдавать на права придется по-новому

Подготовлен, зарегистрирован в Минюсте, и в ближайшие дни будет опубликован приказ МВД об утверждении регламента по приему экзаменов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Спустя полгода после подписания приказа главой МВД, документ наконец зарегистрирован в минюсте, пишет «РГ». Причина понятна - Минюст дал возможность МВД поправить некоторые моменты, которые, по его мнению, были не совсем легитимны. Раз Минюст зарегистрировал этот приказ, значит, все недочеты устранены.

Итак, как будет проводиться экзамен на права? Начнем с теоретического экзамена.

Если раньше две ошибки в билетах уже отправляли водителя на пересдачу, то теперь история сложнее. Три ошибки - экзамен не сдал. Две ошибки в одном тематическом блоке - экзамен не сдал. Все билеты поделены на четыре тематических блока по пять вопросов.

В случае одной ошибки кандидату в водители будет предоставлено право ответить на пять дополнительных вопросов по этой же теме. На ответы по основным вопросам отводится 20 минут. На дополнительные пять вопросов - 5 минут.

Если кандидат в водители ошибся в двух вопросах из разных блоков, то ему будет дано право ответить на десять вопросов, по пять из каждого блока, за десять минут. Любая ошибка - переэкзаменовка.

Надо сказать, что новые билеты уже разработаны, но ждут согласования и утверждения. Как только они будут утверждены, "Российская газета" тут же об этом сообщит.

Практический экзамен тоже изменится. Для кандидатов в водители мопедов и мотоциклов для демонстрации первоначальных навыков управления потребуется выполнить три упражнения из четырех. Сокращение было сделано в связи с тем, что не у всех автошкол и подразделений ГИБДД найдется площадка, на которой можно выполнить скоростное маневрирование. Для этого требуется площадка длиной 80 метров и 11 метров шириной.

Для водителей категории "В" потребуется сдать трогание на подъеме, "змейку", "въезд в бокс", параллельную парковку, а также проезд регулируемого перекрестка, если речь идет о приеме экзаменов на автоматизированном автодроме.

Есть комплексное упражнение: "маневрирование в ограниченном пространстве", которое состоит из трех элементов. Но экзаменатор может выбрать только два из них, если размеры площадки не позволяют выполнить все три.

Также поменялась оценка водительского мастерства на дорогах. Составлена новая таблица баллов за то или иное нарушение правил. Так, выезд на встречную полосу, создание помех другим машинам или пешеходам, проезд на красный свет - это пять баллов. То есть экзамен не сдал, ждем вас в следующий раз.

А вот не там остановился, выехал на перекресток, когда тот забит другими машинами, не пристегнул ремень безопасности - это среднее нарушение - всего три балла.

Одним баллом можно отделаться, если кандидат не пользовался зеркалами, резко тормозил или заглох. В общем, набрать пять непроходных балов не столь уж и сложно.

Напомним, что регламент устанавливает жесткие сроки на исполнение процедур. Однако от жестких временных рамок на исполнение одного элемента на площадке - отказались. Сроки остались только для скоростного маневрирования для мотоциклистов. На то оно и скоростное.

На прием каждого экзамена в совокупности отведен час. Для реализации всей услуги по получению прав, начиная с момента подачи заявления в ГИБДД и до получения удостоверения, если не было пересдач, для мотоциклистов отводится 15 суток. Для водителей легковушек - месяц.

Надо сказать, что документ вступит в силу с 1 сентября этого года. Такой срок отведен для того, чтобы к приему экзаменов успели подготовится и сами подразделения ГИБДД, и автошколы. Новые упражнения нужно строить на новых площадках. А это - время.

К тому же пока еще не утверждены билеты, по которым будут приниматься экзамены. А с того момента, как они будут приняты, потребуется еще время на то, чтобы в автошколах их начали использовать и по ним готовить кандидатов в водители. Впрочем, до сентября еще много времени.

Из нового регламента исключены совсем спорные пункты. Например запрет на нахождение в машине инструктора. Ведь если машина принадлежит автошколе, то в ней согласно правилам должен находится владелец или его представитель.

Четко прописано, что при приеме экзамена на дорогах общего пользования, представитель собственника должен сидеть на правом переднем сидении, чтобы иметь возможность предотвратить аварию. А инспектор должен находиться на заднем сидении, так, чтобы видеть, что делают ногами кандидат в водители и представитель собственника машины.

Напомним, что теперь можно сдавать экзамен на автомобилях с автоматической коробкой передач. На машинах, предоставленных для экзамена автошколами, если они оборудованы соответствующим образом. А также сдавать на права теперь можно в любом регионе, независимо от вашего места проживания.