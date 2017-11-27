www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Автовладельцы жалуются на странные налоговые платежки

27 Ноября 2017, 10:43 | В России

Россияне, включая приморцев, получают уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили

О том, что налоговые уведомления об уплате транспортного налога за 2016 год (нужно оплатить до 1 декабря) в этом году озадачили многих автовладельцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснила газета «Ведомости», некоторым гражданам пришли начисления за давно проданные либо угнанные автомобили, кто-то же получил и вовсе повторные требования по уже уплаченному налогу.

Так, в беседе с изданием менеджер Илья Виноградов рассказал, что в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) обнаружил платежку на сумму около 6000 руб. плюс пени примерно 4000 руб. за Mitsubishi Lancer, проданный еще в декабре 2013 года.

«В этом году мне пришло налоговое уведомление с расчетом транспортного налога, в котором указаны все автомобили, которыми я когда-то владела, в том числе проданный более 10 лет назад!» – также недоумевает председатель коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская.

В сложной ситуации, пишут «Ведомости», оказалась московская пенсионерка Ольга Владимировна, которая недавно узнала из письма ФНС, что владеет иномаркой и ей следует внести налог более 3000 руб. Чтобы снять претензии, ей, пожилому человеку, придется ехать в налоговую инспекцию и писать заявление, сетует она. В числе тех, кто получил ошибочные налоговые извещения, оказались и сотрудники редакции газеты. Так, одному из журналистов пришло требование уплатить налог за 2015 и 2016 гг. за давно проданный автомобиль и за машину, официально числящуюся в угоне.

На вопрос «Ведомостей» о причинах большого числа ошибок в уведомлениях о транспортном налоге в ФНС сообщили, что «используют сведения, получаемые из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, Росморречфлота и т.д.» и что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений».

При этом там также отметили, что доля жалоб (по всем начисленным имущественным налогам), полученных от налогоплательщиков — физических лиц в этом году, в зависимости от региона варьируется от 1 до 4% от общего числа разосланных уведомлений, что несущественно отличается от прошлогодних. По неофициальной информации несоответствия могут быть связаны с неким «слиянием баз».

Сотрудники ФНС и юристы советуют тем, кто обнаружит в налоговом уведомлении неактуальную информацию, сразу сообщить о ней в налоговый орган, например, через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, не помешает и обратиться в ГИБДД за справкой о том, что автомобиль уже продан.

Тем, кому налоговики ошибочно предложили еще раз уплатить налог на имеющийся автомобиль, достаточно показать старую квитанцию об оплате. Если обычная платежка не сохранилась, то отстоять правоту в налоговой будет сложно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: видео  камера  асфальт  дпс  автомобиль  платежка  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  ГИБДД  угон  налог  скорость  права 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru