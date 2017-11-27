Автовладельцы жалуются на странные налоговые платежки

Россияне, включая приморцев, получают уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили

О том, что налоговые уведомления об уплате транспортного налога за 2016 год (нужно оплатить до 1 декабря) в этом году озадачили многих автовладельцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснила газета «Ведомости», некоторым гражданам пришли начисления за давно проданные либо угнанные автомобили, кто-то же получил и вовсе повторные требования по уже уплаченному налогу.

Так, в беседе с изданием менеджер Илья Виноградов рассказал, что в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) обнаружил платежку на сумму около 6000 руб. плюс пени примерно 4000 руб. за Mitsubishi Lancer, проданный еще в декабре 2013 года.

«В этом году мне пришло налоговое уведомление с расчетом транспортного налога, в котором указаны все автомобили, которыми я когда-то владела, в том числе проданный более 10 лет назад!» – также недоумевает председатель коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская.

В сложной ситуации, пишут «Ведомости», оказалась московская пенсионерка Ольга Владимировна, которая недавно узнала из письма ФНС, что владеет иномаркой и ей следует внести налог более 3000 руб. Чтобы снять претензии, ей, пожилому человеку, придется ехать в налоговую инспекцию и писать заявление, сетует она. В числе тех, кто получил ошибочные налоговые извещения, оказались и сотрудники редакции газеты. Так, одному из журналистов пришло требование уплатить налог за 2015 и 2016 гг. за давно проданный автомобиль и за машину, официально числящуюся в угоне.

На вопрос «Ведомостей» о причинах большого числа ошибок в уведомлениях о транспортном налоге в ФНС сообщили, что «используют сведения, получаемые из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, Росморречфлота и т.д.» и что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений».

При этом там также отметили, что доля жалоб (по всем начисленным имущественным налогам), полученных от налогоплательщиков — физических лиц в этом году, в зависимости от региона варьируется от 1 до 4% от общего числа разосланных уведомлений, что несущественно отличается от прошлогодних. По неофициальной информации несоответствия могут быть связаны с неким «слиянием баз».

Сотрудники ФНС и юристы советуют тем, кто обнаружит в налоговом уведомлении неактуальную информацию, сразу сообщить о ней в налоговый орган, например, через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, не помешает и обратиться в ГИБДД за справкой о том, что автомобиль уже продан.

Тем, кому налоговики ошибочно предложили еще раз уплатить налог на имеющийся автомобиль, достаточно показать старую квитанцию об оплате. Если обычная платежка не сохранилась, то отстоять правоту в налоговой будет сложно.