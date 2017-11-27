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Страхование
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Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"

27 Ноября 2017, 08:35 | В России

Ситуация продолжает стремительно ухудшаться

Специалисты Российского союза автостраховщиков обновили рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов РФ (за три квартала 2017 года). Как рассказал президент РСА Игорь Юргенс, в целом по стране частота страховых случаев за указанный период составила 5,8% (по итогам АППГ показатель был равен 5,4%), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Общероссийские показатели в рейтинге РСА выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что сохраняется тенденция роста мошенничества и убыточности в ОСАГО», — пояснил глава Российского союза автостраховщиков.

Своё положение в рейтинге ощутимо ухудшил (по сравнению с АППГ) Приморский край: регион переместился с последнего, 40-го, места жёлтой (пограничной) зоны в красную (неблагополучную) на 15 строчку. Также свои позиции изменили Липецкая область (перешла с 13-го на 6-е место) и Оренбургская область (поднялась с 12-го на 7-е место).

Но есть и сдвиги в противоположную сторону: так, в Краснодарском крае специалисты зафиксировали уменьшение частоты страховых случаев, в Челябинской области сократилось отношение судебных выплат к несудебным, а в республике Татарстан стало меньше число судебных выплат в отношении к сумме основного требования.

Согласно результатам исследования страховщиков за указанный период, средняя выплата по ОСАГО превышает 100 000 рублей в 14 регионах России. По итогам десяти месяцев текущего года средняя выплата в ОСАГО составила 77 050 рублей. Как совсем недавно сообщал портал «Колёса.ру», этот результат на 15% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  ГИБДД  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  автомобиль 



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