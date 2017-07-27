В России создают первую федеральную сеть электрозаправок

Компания «Российские сети» намерены стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для автомобильного электрического транспорта, а в дальней перспективе — и для дронов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В планах компании — устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах. В «Ростехе» уже подготовились к выпуску до 1 тыс. зарядных станций в месяц. При этом, по экспертным оценкам, на дорогах страны на сегодня находится примерно тысяча электромобилей, что сдерживает активное развитие зарядной инфраструктуры.

Как рассказали «Известиям» в «Россетях», оператором энергетических сетей в России разработана и уже реализуется всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры, предусматривающая установку и обслуживание сети зарядных станций для электротранспорта в 77 субъектах федерации.

— Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

На сегодняшний день уже более 130 электрозаправок «Россетей» расположены в Москве и городах Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам. Ожидается, что этом году новые электрозаправки будут установлены в Самаре, Красноярске, Перми, Владивостоке и ряде других городов. Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ростехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и «Кавказ», при этом первые 12 появятся уже до конца года. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц.

Одним из решений, которое позволить осуществить зарядку вдоль автомобильных дорог, может стать совмещение традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой. «Россети» готовы к оснащению комплектных трансформаторных подстанций устройствами переменного и постоянного тока для зарядки электромобилей.

Электрозаправочные станции для «Россетей» выпускает АО «Государственный рязанский приборный завод» (концерн КРЭТ, входит в «Ростех»). Станции «Фора-АС» (заряд в течении нескольких часов) серийно выпускаются с 2016 года. В этом году налажен выпуск станций «Фора-DC», которые способны заряжать автомобиль за полчаса. Кроме того, ведется разработка ультрабыстрой зарядной станции, стандартизированной под различных производителей электробусов для городских пассажирских перевозок. С сентября к выпуску универсальных станций «Микрон молния» приступает краснодарский приборный завод «Каскад» (холдинг «Росэлектроника», входит в «Ростех»).

— Мы на сегодня готовы выпускать по заказу «Россетей» то количество зарядных станций, которое им может потребоваться. Уже сейчас мощности рязанского заводы расширены для производства до 1 тыс. единиц в месяц, — отметили в пресс-службе «Ростеха».

По словам представителя «Россетей», динамичному развитию зарядной инфраструктуры на сегодня препятствуют малое количество электромобилей в стране, а также отсутствие у компании права на продажу электроэнергии и неясный механизм возврата инвестиций на приобретение и установку электрозаправочных станций.

По данным автомобильного эксперта, партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на сегодня в стране всего около 1 тыс. электромобилей. Их количество хотя и увеличивается, но с каждым годом всё более медленными темпами. Активному росту электропарка, по мнению эксперта, мешают не только отсутствие зарядной инфраструктуры, но и холодный климат, который приводит к быстрому разряду батарей.

— Если мы собираемся развивать электрический транспорт, то нужна госпрограмма, направленная на поддержку автопроизводителей, покупателей и тех компаний, которые занимаются созданием инфраструктуры. Без такой программы упремся в тупик, — считает Игорь Моржаретто.

Помимо создания сети зарядных станция для электромобилей, «Россети» также внимательно следят за развитием инфраструктуры для организации автономной зарядки дронов и уже работают над созданием первого прототипа такого устройства.