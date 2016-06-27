Названы лидеры по выручке на авторынке России в 2016 году

В январе-мае текущего года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 695,5 млрд руб., что на 1,4% превышает показатель того же периода 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По итогам пяти месяцев лидером по выручке стала японская Toyota, которая за счет реализации 37,1 тыс. машин (при средней цене 2,2 млн руб.) получила 81 млрд руб. выручки. Этот результат на 8,1% лучше прошлогоднего.

На второй позиции оказался Mercedes, заработавший 79,8 млрд руб. (+1,2%). Третью строчку рейтинга удерживает корейская Kia (57,7 млрд руб., +5,2%).

Четвертое место заняла Lada (54,1 млрд руб., +8,1%), которая продала больше всего машин (99,9 тыс. ед.) по самой низкой средней цене (541,6 тыс. руб.) среди представленных марок. Пятерку лидеров по выручке замыкает Hyundai (48,3 млрд руб., -16%).

По данным экспертов, в двадцатке лидеров прирост выручки отмечен у 13 марок. Лучше других этого удалось добиться американскому Ford, который увеличил показатель годичной давности на 55,5%. Более чем на 50% выросла выручка у японского Lexus; отечественный УАЗ увеличил выручку более чем на 30%. Среди тех, чья выручка сократилась, хуже других дела идут у Mitsubishi (-45,9%) и Chevrolet (-40,1%).