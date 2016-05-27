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ГИБДД будет лишать водительских прав за три нарушения
Уже 1 июня в Госдуму будет внесена на рассмотрение очередная идея по повышению безопасности на дорогах, сообщает деловая газета «Золотой Рог». ГИБДД предлагает лишать водителей прав просто за три нарушения ПДД в течение года. Правда, сейчас ведомство соглашается, что нарушения должны быть серьезными.
Еще в прошлом году дорожные полицейские выдвинули идею об автоматическом лишении права управления "злостных" нарушителей, причем в списке нарушений ПДД, за которые предлагалось изымать права, значилось около 20 пунктов. По информации "Газеты.Ру", в их числе были и такие относительно безвредные, как нарушение правил стоянки и парковки, неиспользование сигналов поворотов, непристегнутый ремень безопасности и тому подобное.
"Нефтяной мальчик", за которым по Москве гонялись шесть экипажей ГИБДД, лишился бы прав мгновенно.
После экспертного анализа, в ходе которого специалисты назвали проект закона коррупциогенным, документ отправили на доработку. В итоге список нарушений, за систематическое совершение которых предлагалось лишать прав, сократился вдвое, но, по информации издания, по-прежнему содержит превышение скорости на 20 км/ч и выше, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, заезд за стоп-линию и отказ предоставить свое транспортное средство сотрудникам полиции по их требованию. Официально финальная редакция законопроекта пока не опубликована.
Рассмотрение его Госдумой должно, по графику, состояться 1 июня. Тем не менее, первый зампред конституционного комитета Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что депутаты уже не успеют этого сделать, и принятие решения по проекту будет отложено на осень. Он успел заметить, что, по его мнению, в списке должны остаться исключительно грубые нарушения наподобие проезда на красный и выезда на встречку, а лишать прав за три превышения скорости на 20 км/ч нельзя.
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