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ГИБДД будет лишать водительских прав за три нарушения

27 Мая 2016, 07:39 | В России

Уже 1 июня в Госдуму будет внесена на рассмотрение очередная идея по повышению безопасности на дорогах, сообщает деловая газета «Золотой Рог». ГИБДД предлагает лишать водителей прав просто за три нарушения ПДД в течение года. Правда, сейчас ведомство соглашается, что нарушения должны быть серьезными.

Еще в прошлом году дорожные полицейские выдвинули идею об автоматическом лишении права управления "злостных" нарушителей, причем в списке нарушений ПДД, за которые предлагалось изымать права, значилось около 20 пунктов. По информации "Газеты.Ру", в их числе были и такие относительно безвредные, как нарушение правил стоянки и парковки, неиспользование сигналов поворотов, непристегнутый ремень безопасности и тому подобное.

"Нефтяной мальчик", за которым по Москве гонялись шесть экипажей ГИБДД, лишился бы прав мгновенно.

После экспертного анализа, в ходе которого специалисты назвали проект закона коррупциогенным, документ отправили на доработку. В итоге список нарушений, за систематическое совершение которых предлагалось лишать прав, сократился вдвое, но, по информации издания, по-прежнему содержит превышение скорости на 20 км/ч и выше, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, заезд за стоп-линию и отказ предоставить свое транспортное средство сотрудникам полиции по их требованию. Официально финальная редакция законопроекта пока не опубликована.

Рассмотрение его Госдумой должно, по графику, состояться 1 июня. Тем не менее, первый зампред конституционного комитета Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что депутаты уже не успеют этого сделать, и принятие решения по проекту будет отложено на осень. Он успел заметить, что, по его мнению, в списке должны остаться исключительно грубые нарушения наподобие проезда на красный и выезда на встречку, а лишать прав за три превышения скорости на 20 км/ч нельзя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: авто  ДТП  права  ГАИ  ГИБДД  ПДД  госдума  балл 



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Комментарии

  • Kok08:51, 27.05.2016#

    Всё мечтают о бабках!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:25, 27.05.2016#

    Кто будет бюджет пополнять если всех лишат прав. В бюджете и так большая дырка.

  • Истина19:36, 30.05.2016#

    А не проще "узаконить" мелкие нарушения, к примеру по "предоплате", исключив таким образом коррупцию в этой части контроля ПДД. Без всяких "если" исключив таким образом многозначность изложения и понимания трактовки законов и правил.

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