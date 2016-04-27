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Чиновников вновь собрались пересаживать на отечественные авто

27 Апреля 2016, 17:14 | В России

Проект «Кортеж», направленный на производство машин представительского класса для первых лиц государства, может распространиться на руководителей государственных органов, Государственную думу и Совет Федерации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Но обязательным переход на новые машины не сделают, всё будет зависеть от наличия средств и изношенности уже имеющихся служебных автомобилей, пишут «Известия».

— По мере поступления дополнительных заказов готовы обеспечить любые запросы. Ограничений по приобретению машин не ставится. Но вопрос не в обязательствах, вопрос в наличии бюджета. Будет бюджет — будут приобретать, — ответил на вопрос «Известий» о закупках машин «Кортежа» для парламентариев и чиновников министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр отметил, что первые машины поступят уже в 2018 году. Сейчас идут краш-тесты автомобилей. В силовых структурах «Известиям» пояснили, что к машинам, предназначенным для президента и председателя правительства, специалисты предъявят дополнительные требования по безопасности. В управделами президента отметили, что о возможных заказах для ведомств и парламента можно будет говорить только после появления автомобиля в серийном виде.

«Кортеж» предполагает создание линейки машин — седана, внедорожника, микроавтобуса и лимузина. Проект оценивается в 15 млрд рублей. Первая партия в 200–250 машин появится на базе научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. При увеличении заказов производство могут перенести на завод группы Sollers. Стоимость одной машины будет не менее 2 млн рублей.

Необходимость в проекте возникла задолго до начала активации политики импортозамещения. Госслужащих обязали использовать машины, произведенные на территории России, пусть и иностранных марок. Кроме того, поручение обеспечить российским автомобилем президента России обуславливалась и имиджевыми соображениями. В ныне несуществующем объединении «Большая восьмерка» только президент России ездил на полностью иностранном автомобиле. Премьер Канады ездил также на машине иностранного производства, но частично собранной в Канаде. Президент США ездит на Cadillac. Император и премьер Японии — на Toyota. Французские президенты используют Citroen и Renault. Отечественного производителя поддерживают лидеры Великобритании, Италии, Чехии, Швеции. Своя представительская машина есть и у высших чинов Китая. Владимир Путин и Дмитрий Медведев продолжают использовать Mercedes S 600 Pullman.

Минпромторг обещает, что инаугурация президента после выборов в 2018 году пройдет уже с использованием российского автомобиля. При этом для окупаемости производства «Кортеж» будет доступен и частным лицам. Такой автомобиль можно будет купить.

— В отличие от советского времени, когда ЗИЛ и «Чайка» были доступны только высшим чинам, у нас такого не будет. Захотел бизнесмен купить лимузин как у президента — может купить, — заверил Денис Мантуров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: микроавтобус  внедорожник  представительский класс  президент  лимузин  минивэн  седан  Путин  зил 



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Комментарии

  • Второй фронт19:12, 27.04.2016#

    Пересадить дармоедов, взяточников и бездельников на трамваи отечественного производства.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј07:13, 28.04.2016#

    Да зачем выпускать такие автор , чинушам и так есть на чем ездить , солера для простых трудяг может выпускать нармальные симейные автомобили , провительство опу рвет поднять демографии ну подняли а нармального семейного автомобиля нет , но не покупать же буханку . зделайте для людей у которых дети , а после выпускайте своим чин ушам бентли .

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