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В России отменят статью за угон автомобиля
Депутаты Госдумы считают, что эта статья не выполняет возложенной на нее функции
Законопроект об отмене статьи за угон автомобиля внесли в Госдуму, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Речь идёт о статье 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
По мнению автора инициативы, депутата Олега Нилова, всех автоугонщиков необходимо привлекать по статье 158 УК РФ «Кража». Эта норма предполагает корыстные цели хищения машины, а потому подразумевает более суровое наказание, чем 166-ая статья кодекса.
Причина появления инициативы заключается в том, что весьма часто оказывается, что автоворы, не успевшие реализовать автомобиль или его запчасти, признаются виновными по более «мягкой» статье УК. При этом инициатор считает, что объективная сторона преступления одинакова как для того, кто распорядился чужим имуществом, так и для того, кто не успел это сделать.
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Отметим, законопроект, предполагающий отмену «мягкой» статьи УК, далеко не нов. Однако актуальнее он был шесть лет назад, когда отличия в наказании за угон и кражу были действительно существенными. Но впоследствии ответственность за угон была изменена: её приравняли (в минимальной части) к краже с причинением значительно ущерба.
Как отмечает «Российская газета», авторы законопроекта не учитывают то, что сейчас при выборе статьи для угонщика применяются иные квалифицирующие признаки, а не то, продал он чужой автомобиль или нет.
Например, статус «кража» будет присвоен в случае, если автомобиль был вскрыт с помощью специальных средств, и они были обнаружены. То есть, если есть возможность доказать, что человек готовил машину к угону, а значит, намеревался осознано лишить автовладельца его собственности. По статье «Угон» обвиняются те, кто заводит машину «родными» ключами (если нет следов вскрытия), и нет доказательств того, что они собирались осуществить продажу.
Как правило, угонщики работают группами. Один из преступной команды вскрывает автомобиль, второй перегоняет, другие разбирают или легализуют транспортные средства, а следующий продаёт. Так как обвинить перегонщика в краже не получится, в случае отмены 166-ой статьи УК, он может вообще остаться безнаказанным.
Согласно статистике МВД, в течение 2017 года в России около 43 000 автовладельцев лишились своих машин. По данным Генпрокуратуры, за указанный период по статье «Угон» было зарегистрировано 22 442 преступления, в суд направили 13 069 уголовных дел.
Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», в двадцатку самых угоняемых автомобилей в РФ вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Ford Focus, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Renault Duster, Renault Logan, Nissan Almera, Mazda6, Kia Sportage, Mazda3, Daewoo Nexia, Renault Sandero, Kia cee’d, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Lancer и Toyota Land Cruiser Prado 150.
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