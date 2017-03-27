В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав

Водительские удостоверения взамен ранее выданных можно будет получить не в ГИБДД, а в МФЦ. При наличии медицинского заключения их срок действия может достигать 10 лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Многофункциональные центры (МФЦ) получили возможность выдавать международные водительские удостоверения, а также водительские удостоверения взамен ранее выданных. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. Ранее получить водительское удостоверение взамен ранее выданного можно было только в ГИБДД.

Кроме того, внесены изменения, которые касаются замены водительских прав до истечения их срока действия. Если водитель хочет поменять удостоверение, но срок действия документа еще не истек, ему будет выданы новые права сроком на 10 лет от момента выдачи. Сейчас первоначально установленный срок не изменяется.

Также уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

Правительство считает, что принятые решения повысят качество предоставления госуслуг, снизят коррупционные риски и уменьшат финансовые издержки граждан.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит новые правила для водителей стажем менее двух лет. Оно обязует их размещать на автомобиле специальный предупреждающий знак. Начинающим водителям также запрещена буксировка транспортных средств.

Правила также ограничивают перевозку пассажиров на ​мотоциклах и управление автомобилями, перевозящими крупногабаритные грузы.

Ограничения для водителей со стажем до двух лет существовали в СССР. Новичкам разрешалось ездить только со скоростью не выше 70 км/ч и перевозить не более одного пассажира. Кроме того, запрещалось садиться за руль в ночное время. Эти ограничения были отменены в начале 1990-х годов.

В 2009 году постановлением правительства в «Основные положения о допуске транспортных средств к эксплуатации» был внесен пункт о необходимости установки начинающими водителями (со стажем менее двух лет) квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета. Эта мера носила рекомендательный характер и не предусматривала какого-либо наказания.

Как ограничения существуют для водителей-новичков в других странах мира

Во многих странах существует система обучения уже получивших права водителей, предусматривающая ряд ограничений на различных этапах. Такая система распространена, например, в США, где она затрагивает в основном водителей в возрасте до 18 лет. При этом законодательство и ограничения в этой области определяются властями каждого штата самостоятельно. Например, в Иллинойсе водители моложе 18 лет не могут находиться за рулем с 10 вечера до 6 утра с понедельника по четверг и с 11 вечера до 6 утра в пятницу без присутствия кого-либо из родителей или опекунов. Тех, кого поймали за рулем в указанные промежутки времени, могут лишить прав. Водителей-подростков также могут лишить прав из-за нерегулярного посещения школы.

Водитель-подросток штата Нью-Йорк, в свою очередь, полноценные водительские права может получить только через шесть месяцев после начала обучения. В течение этого времени он может находиться за рулем исключительно в сопровождении взрослых. Кроме того, в указанный период запрещено въезжать в некоторые наиболее оживленные зоны (например, центр города Нью-Йорк).

В некоторых штатах Австралии получить полноценную водительскую лицензию возможно только спустя год после начала обучения. При этом водители младше 25 лет обязаны пройти практику в объеме не менее ста часов в сопровождении сертифицированного специалиста. Также такие новички не могут перевозить более одного пассажира в возрасте до 21 года с 11 вечера до 5 утра.

Строгие правила в этой области существуют в Гонконге, где для водителей установлен испытательный срок в 12 месяцев. Во время этого периода новичок обязан разместить специальную табличку на лобовом и на заднем стеклах автомобиля и не может передвигаться со скоростью более 70 км/ч. В случае нарушения правил дорожного движения испытательный срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Некоторые ограничения для водителей-новичков существуют и в других странах мира. Так, во Франции уровень алкоголя в крови человека с опытом вождения менее трех лет не может быть выше 0,2 промилле (для всех остальных установлена норма в 0,5 промилле). А в Северной Ирландии водителям-новичкам в возрасте до 24 лет нельзя перевозить более одного пассажира в возрасте от 14 до 20 лет с 23 часов до 6 утра.