Новый "Жигуль" предстал во всей красе

В пятницу, 25 сентября, на Ижевском автозаводе запустили серийное производство новой модели АвтоВАЗа - "Лады Веста", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал «Утро.Ru». В торжественной церемонии приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, глава Удмуртской республики Александр Соловьев и президент АвтоВАЗа Бу Андерссон.

Михаил Бабич зачитал участникам церемонии приветствие Владимира Путина: "Семейство "Лада" пополнилось новой перспективной моделью, отличающейся самыми современными характеристиками, высокой надёжностью, безопасностью и экологичностью. Уверен, что «Веста» будет востребована на рынке, а её серийный выпуск станет весомым вкладом в развитие отечественной автомобильной отрасли, укрепления её конкурентоспособности. Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего".

От себя полпред добавил: "Сейчас мы обходили производства с Бу Андерссеном, и я задал вопрос: "Почему этот автомобиль считается полностью отечественным?" Потому что он впервые полностью разработан российскими конструкторами, спроектирован и реализован российскими инженерами, на российской платформе, основные узлы, агрегаты - уже российского производства. Поэтому можно считать, что это первый современный полностью отечественный автомобиль, которые сегодня мы запускаем в серийное производство".

В прямом эфире телеканала "Россия 24" в день запуска серийного производства "Лады Веста" в Ижевске обсудили характеристики новой машины. По мнению экспертов, автомобиль может стать лучшим в своем сегменте.

"По целому ряду потребительских качеств "Лада Веста" можно относить к конкурентам "Форда Фокус". Но она будет продаваться на рынке и позиционироваться как конкурент более младшим моделям: "Рено Логан", "Форду Фиеста", "Хендаю Соларис", "КИА Рио", "Фольксвагену Поло", - заявил главный редактор журнала "Авторевю" Михаил Подорожанский. - По моим ощущениям, "Веста" кладет "Логан" на лопатки. Единственное, чем он может противостоять, - репутацией марки "Рено". "Лада" обыгрывает "Фиесту" по управляемости, по многим потребительским качествам она близка к "Соларис" и "Рио", и по некоторым на уровне или даже превосходит "Фольксваген".

По данным пресс-службы АвтоВАЗа, седан станет первым по-настоящему новым российским авто, он на 71% изготовлен из отечественных деталей.

Как ранее заявил президент завода Бу Андерссон, предварительная цена новинки в базовой модификации будет колебаться от 495 до 600 тыс. рублей. Более конкретные суммы назовут, когда машина официально поступит в магазины.

Новый автомобиль появится в продаже 25 ноября 2015 года. Предварительно, ижевскую "Ладу Веста" первыми получат 22 города России, где марка пользуется наибольшей популярностью. Среди них - Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Уфа, Челябинск и, конечно, Ижевск.

До конца 2015 г. планируется выпустить в среднем около 5 тыс. машин данной модели, отметил глава АвтоВАЗа.

Говоря об экспорте новинки, Андерссон отметил, что. в основном, продажи будут сосредоточены в России, но не исключил возможности экспорта в Белоруссию и Казахстан.

"Лада Веста" будет представлена в трех комплектациях: classic, comfort и luxe. Первоначально новинка появится на рынке с 1,6-литровым мотором с 16 клапанами мощностью 106 л.с. а также механической или роботизированной коробкой передач. Далее в продажу поступит вариант с двигателем такого же объема, но более мощным - в 114 лошадиных сил.

Модель стала первой машиной, оборудованной системой срочного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". Такое оснащение предусмотрено уже в основной версии.

Седан разработан в Тольятти, оттуда на ижевское предприятие доставляют часть комплектующих.

"Значительная часть компонентов для "Лады Веста" выпускается в Тольятти. Это двигатели, коробки передач, элементы шасси, детали крупной и средней штамповки, в том числе лицевые панели кузова. Вклад Тольятти и Ижевска в ценообразование "Лады Веста" распределен таким образом, что 60% от стоимости автомобиля формируется в Тольятти", - говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.