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Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин
Женщины-водители попадают в дорожно-транспортные происшествия на 28% чаще, чем мужчины, свидетельствует статистика компании «АльфаСтрахование», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Причем, у женщин это чаще небольшие аварии, а мужчины чаще становятся участниками тяжелых ДТП.
Компания изучила страховые случаи, произошедшие с клиентами компании по программам «Очень умное каско» и «Очень умное каско бонус» за 2015-2016 г. и сравнила особенности вождения мужчин и женщин.
Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают женщины. Каждая шестая женщина-водитель, застрахованная в компании по каско, обращалась за страховой выплатой. И это несмотря на то, что договоров по каско, заключенных с мужчинами, в компании в два раза больше, чем с женщинами.
Абсолютное количество ДТП, совершенных водителями-мужчинами, хоть и больше, однако по частоте попадания в аварии (соотношение количества застрахованных водителей каждого пола и числа происшествий с их участием) автовладельцы-женщины опережают мужчин на 3,5%. По данным исследования, этот показатель составляет 16,1% для женщин и 12,6% для мужчин.
Женщины чаще всего попадают в легкие и менее опасные аварии, в то время как мужчины становятся участниками тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Соответственно и имущество женщин страдает меньше, чем автомобили мужчин. Средняя сумма компенсаций, выплаченных по страховым происшествиям с водителями-мужчинами, на 10% выше, чем по ДТП, произошедших по вине женщин.
Основная причина многочисленных аварий у женщин-водителей - несоблюдение правил перестроения и маневрирования, у мужчин – нарушение скоростного режима.
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