С 1 июля на дорогах России появится новый знак и соответствующая ему разметка

При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением.

С 1 июля 2013 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2013 г. № 20 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».



Данным постановлением в Правила дорожного движения Российской Федерации вносится новый знак дополнительной информации (табличка) «Фотовидеофиксация» и соответствующая ей дорожная разметка.



Как табличка, так и разметка предназначены для информирования водителей о том, что в зоне действия дорожного знака, совместно с которым они применены, либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.



При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением, сообщает официальный сайт ГУОБДД МВД России.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.