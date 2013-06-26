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Дороги Владивостока
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С 1 июля на дорогах России появится новый знак и соответствующая ему разметка

26 Июня 2013, 18:23 | В России

При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением.

С 1 июля 2013 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2013 г. № 20 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

Данным постановлением в Правила дорожного движения Российской Федерации вносится новый знак дополнительной информации (табличка) «Фотовидеофиксация» и соответствующая ей дорожная разметка.

Как табличка, так и разметка предназначены для информирования водителей о том, что в зоне действия дорожного знака, совместно с которым они применены, либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением, сообщает официальный сайт ГУОБДД МВД России.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: ПДД  дороги  ГИБДД 



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Комментарии

  • 12320:02, 26.06.2013#

    И как будет выглядеть разметка?

  • поЦоны с раЁна00:42, 27.06.2013#

    в Артеме такой знако уже месяц как висит с дополнением "150 м". . . правда менты стоят 500 м от него. . . . всё для людей и по закону

  • Псевдоним09:02, 27.06.2013#

    А чегой-то приморье. ру тормозит новости о ДПСниках ? Интересно, если бы хозяин джипа порезал колёса на патрульной машине, сколько ему впаяли бы? И что это за наказание-выговор? Запихать в очко жезл этому уроду, вообще менты охренели.

  • Псевдоним10:21, 27.06.2013#

    Сразу видно злостного нарушителя ПДД ("обиженного")

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