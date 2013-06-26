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С 1 июля на дорогах России появится новый знак и соответствующая ему разметка
При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением.
С 1 июля 2013 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2013 г. № 20 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
Данным постановлением в Правила дорожного движения Российской Федерации вносится новый знак дополнительной информации (табличка) «Фотовидеофиксация» и соответствующая ей дорожная разметка.
Как табличка, так и разметка предназначены для информирования водителей о том, что в зоне действия дорожного знака, совместно с которым они применены, либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
При этом разметка может применяться как для дублирования дорожного знака (таблички), так и самостоятельно – в случаях, когда особые правила движения обусловлены категорией дороги или ее местоположением, сообщает официальный сайт ГУОБДД МВД России.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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И как будет выглядеть разметка?