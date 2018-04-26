В России ужесточат правила техосмотра

Руководитель ГИБДД генерал Михаил Черников заявил о планах масштабных перемен в сфере проведения гостехосмотра автобусов. Система выдача диагностических карт будет ужесточена, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на avtovzglyad.ru.

- Подготовлен очень серьезный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, - сообщил журналистам глава российской ГИБДД Михаил Черников.

- В первую очередь мы вышли с предложением к МВД, чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, потому что мы видим после ДТП, насколько они «в хлам убитые» осуществляют перевозку людей, - пояснил он.

Напомним, что с 2011 года контроль за техническим осмотром транспортных средств в России осуществляет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков. По словам главного автоинспектор России, техосмотр автобусов планируется проводить дважды в год с применение системы ГЛОНАСС.

- Чтобы этих вопросов, касающихся недобросовестных товарищей, которые продают диагностические карты и интегрируют их в систему базы учета, получая на основании этого полис осаго, не было. Это будет фактически исключено. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим нас уже непосредственно в контроле за особо опасными категориями, — отметил генерал.

Кроме того, учитывая ужасающую статистику гибели детей при перевозке на транспортных средствах, в автошколах добавят часов для обучения водителей перевозке детей в автомобилях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.