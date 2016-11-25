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Систему "Платон" сделают обязательной и для 3,5-тонных грузовиков
Систему «Платон» могут распространить и на небольшие грузовики с массой от 3,5 тонн. Такую возможность изучает Минтранс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Минтрансе обсуждают идею, стоит ли вводить сбор за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн. Об этом пишут в среду «Ведомости» со ссылкой на одного из федеральных чиновников и похожий контракт, который появился на сайте госзакупок.
По данным издания, речь идет о контракте под названием «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».
Он был заключен между ФКУ «Ространсмодернизация» и Высшей школой экономики в июне этого года. Как пояснил изданию директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, работа по выполнению контракта еще не закончена.
Представитель оператора «Платон» — «РТ-инвест транспортные системы — сообщил, что с ними эти планы не обсуждались. Минтранс на запрос не ответил.
Опрошенные изданием представители логистических компаний рассказали, что грузовики массой от 3,5 т используются, как правило, для доставки на небольшие расстояния – например, из распределительного центра в точки продаж – из Москвы в Тулу, Рязань, Тверь, Клин и т. д. Введение «Платона» для данного класса автомобилей сильно ударит по перевозчикам, использующим мелко- и среднетоннажные машины.
Собеседники прогнозируют, что себестоимость перевозки единицы товара вырастет и от таких перевозок откажется грузоотправитель. Введение сбора в «Платон» с 3,5-тонников вызовет возмущение и негативные настроения у перевозчиков, и транспортные компании включат новые затраты в стоимость перевозок, прогнозируют они.
Сейчас система «Платон» действует в отношении грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Пока плата взимается по льготному тарифу – 1,53 руб. за 1 км. В начале ноября Минтранс предложил повысить тариф системы «Платон» с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, с июня — до 3,06 рубля.
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