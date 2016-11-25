www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.62 р. 100 JPY: 57.34 р.
EUR: 68.44 р. 10 CNY: 93.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Систему "Платон" сделают обязательной и для 3,5-тонных грузовиков

25 Ноября 2016, 18:28 | В России

Систему «Платон» могут распространить и на небольшие грузовики с массой от 3,5 тонн. Такую возможность изучает Минтранс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Минтрансе обсуждают идею, стоит ли вводить сбор за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн. Об этом пишут в среду «Ведомости» со ссылкой на одного из федеральных чиновников и похожий контракт, который появился на сайте госзакупок.

По данным издания, речь идет о контракте под названием «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».

Он был заключен между ФКУ «Ространсмодернизация» и Высшей школой экономики в июне этого года. Как пояснил изданию директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, работа по выполнению контракта еще не закончена.

Представитель оператора «Платон» — «РТ-инвест транспортные системы — сообщил, что с ними эти планы не обсуждались. Минтранс на запрос не ответил.

Опрошенные изданием представители логистических компаний рассказали, что грузовики массой от 3,5 т используются, как правило, для доставки на небольшие расстояния – например, из распределительного центра в точки продаж –  из Москвы в Тулу, Рязань, Тверь, Клин и т. д. Введение «Платона» для данного класса автомобилей сильно ударит по перевозчикам, использующим мелко- и среднетоннажные машины.

Собеседники прогнозируют, что себестоимость перевозки единицы товара вырастет и от таких перевозок откажется грузоотправитель. Введение сбора в «Платон» с 3,5-тонников вызовет возмущение и негативные настроения у перевозчиков, и транспортные компании включат новые затраты в стоимость перевозок, прогнозируют они.

Сейчас система «Платон» действует в отношении грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Пока плата взимается по льготному тарифу – 1,53 руб. за 1 км. В начале ноября Минтранс предложил повысить тариф системы «Платон» с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, с июня — до 3,06 рубля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: логистика  Минтранс  груз  платон  масса 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru