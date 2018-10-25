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Городской транспорт хотят удешевить в дневное время

25 Октября 2018, 08:52 | В России

Регионам разрешат варьировать тарифы на проезд в течение суток

В автобусах, троллейбусах, метро и другом общественном транспорте могут появиться динамические тарифы, при которых проезд станет дешевле днем и дороже в часы пик. Такое предложение выдвинул Минтранс, рассказали «Известиям» в самом ведомстве.

Конкретные параметры изменений тарифов пока не определены. Эксперты считают, что наибольший экономический эффект может принести снижение тарифов в дневные часы. Оно позволит пенсионерам, домохозяйкам и работникам с гибким графиком экономить, а городским властям — решить проблему полупустого дневного транспорта и частично «разгрузить» его утром и вечером.

Предложение об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков» будет направлено в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Если кабмин одобрит инициативу, ее воплощением в жизнь займутся региональные и муниципальные власти (именно они устанавливают тарифы на проезд в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и на других видах транспорта) в 2019–2025 годах. В Минтрансе не смогли уточнить детали реализации идеи.

В дневные часы общественный транспорт в городах часто остается полупустым, и снижение на это время цен помогло бы изменить ситуацию. Это позволит многим гражданам перенести поездки с часов пик на более свободные, полагает председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Это справедливо, например, для пенсионеров (после монетизации льгот им необходимо оплачивать проезд) и других социально незащищенных категорий.

Сейчас 70–80% всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы пик, отметил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. По его словам, если местные власти будут повышать тарифы на этот период, во избежание недовольства горожан им придется предложить более комфортные условия, например более плотный график движения автобусов и трамваев. И всё же на повышение тарифов большинство губернаторов вряд ли пойдут, ведь это политически сложное решение, полагает эксперт. По его мнению, получив право на динамический тариф, власти на местах скорее будут склонны снижать цену проезда в дневные часы.

Использование динамических тарифов является мировой практикой, отметил член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Такая схема оплаты проезда работает, например, в общественном транспорте Лондона. В часы пик (с 6:30 до 9:30 и с 16:00 до 19:00 в будние дни) проезд стоит £8,40 (около 712 рублей), в остальное время — £7 (592 рубля), то есть на 17% дешевле. Если перевести это на наши реалии, то, например, в Волгограде при базовой цене проезда в 20 рублей дневная скидка могла бы составить 3–4 рубля.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова воздержались от комментариев, поскольку еще не ознакомились с инициативой.

В департаменте транспорта Москвы, правительствах Санкт-Петербурга и Свердловской области также оперативно не ответили на запрос «Известий».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: превышение  автошкола  неровность  фиксация  метро  инспектор  проезд  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  троллейбус  камера  билет  асфальт  автобус 



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Комментарии

  • !!!!!!!!!!!!09:34, 25.10.2018#

    В что в психушке, день открытых дверей???

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