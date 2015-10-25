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Путин лично опробовал новый "жигуль"

25 Октября 2015, 11:21 | В России

«Отличная машина, очень хорошая, приёмистая, легкая в управлении», — сказал президент, выйдя из-за руля новой Lada Vesta, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт президента.

По словам Владимира Путина, даже при подъеме в гору, машина «очень мягко идет». Говоря о роботизированной коробке, президент также отметил, что машина «легко переключается, сама идет, когда нагрузка увеличивается в гору». Такие впечатления получил глава государства в ходе тест-драйва в рамках ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению президента, соотношение цены и качества в случае с «Вестой» «является абсолютным глобальным конкурентным преимуществом». «Качество, я убежден, на уровне мировых стандартов», — заявил Путин. Речь зашла и о доле импортных комплектующих. «70% локализации в России — это очень хороший показатель», — считает президент.

Долгожданная вазовская новинка — Vesta, приходящая на смену «Приоре» — в сентябре встала на конвейер, и скоро прибудет к дилерам. Подробности о ней — в нашем материале «Серийная Lada Vesta: первые восторги и разочарования».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 
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Теги: kremlin  АвтоВАЗ  vesta  валдай  lada  priora 



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Комментарии

  • 11101:18, 26.10.2015#

    Если ему так понравилось - пусть ездит только на ней теперь. А так как у Станиславского. . . не верим!

  • Псевдоним06:43, 26.10.2015#

    В Сочи и по хорошей дороге - было бы странно если бы она не поехала

  • Псевдоним10:44, 26.10.2015#

    Это точно. Не верим. Уже по привычке.

  • Expert07:03, 26.10.2015#

    Покуда госучреждения не станут закупать только росавто, говорить не о чем.

  • williamhall12:24, 26.10.2015#

    The bad economy is now striking. Trading is one thing that helped me financially. Googling Superior Trading System is the best thing you can do if you want to learn how to trade.

  • путин15:43, 26.10.2015#

    Лада - говно, мерс - всё.

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