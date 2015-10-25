Путин лично опробовал новый "жигуль"

«Отличная машина, очень хорошая, приёмистая, легкая в управлении», — сказал президент, выйдя из-за руля новой Lada Vesta, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт президента.

По словам Владимира Путина, даже при подъеме в гору, машина «очень мягко идет». Говоря о роботизированной коробке, президент также отметил, что машина «легко переключается, сама идет, когда нагрузка увеличивается в гору». Такие впечатления получил глава государства в ходе тест-драйва в рамках ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению президента, соотношение цены и качества в случае с «Вестой» «является абсолютным глобальным конкурентным преимуществом». «Качество, я убежден, на уровне мировых стандартов», — заявил Путин. Речь зашла и о доле импортных комплектующих. «70% локализации в России — это очень хороший показатель», — считает президент.

Долгожданная вазовская новинка — Vesta, приходящая на смену «Приоре» — в сентябре встала на конвейер, и скоро прибудет к дилерам. Подробности о ней — в нашем материале «Серийная Lada Vesta: первые восторги и разочарования».

Газета «Золотой Рог», Влад ивосток.



