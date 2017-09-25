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ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз

25 Сентября 2017, 09:22 | В России

В прессе появилась информация о том, что Минфин России, который на данный момент работает над реформой системы ОСАГО, всерьез рассматривает идею увеличения стоимости страхового полиса для водителей, грубо нарушающих ПДД. В частности, это касается автолюбителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде», – заявил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Проект изменений в систему ОСАГО Министерство финансов опубликовало на днях. Так, ведомство предлагает ввести новые коэффициенты для расчета стоимости страхового полиса ОСАГО с учетом наличия у водителя административных взысканий за грубые нарушения ПДД, а в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом коэффициент может принимать в расчет и манеру езды человека.

По задумке чиновников, при оформлении полиса также будут обращать внимание и на историю вождения каждого водителя в целом. Например, для аккуратных водителей будут предусмотрены скидки по ОСАГО. Более того, предполагается исключить возможность «обнуления» скидочных коэффициентов в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: страховка  ПДД  руль  оформление  страхование  ДТП  ГИБДД  автошкола  коэффициент  осаго 



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