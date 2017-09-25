Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз
В прессе появилась информация о том, что Минфин России, который на данный момент работает над реформой системы ОСАГО, всерьез рассматривает идею увеличения стоимости страхового полиса для водителей, грубо нарушающих ПДД. В частности, это касается автолюбителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде», – заявил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Проект изменений в систему ОСАГО Министерство финансов опубликовало на днях. Так, ведомство предлагает ввести новые коэффициенты для расчета стоимости страхового полиса ОСАГО с учетом наличия у водителя административных взысканий за грубые нарушения ПДД, а в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом коэффициент может принимать в расчет и манеру езды человека.
По задумке чиновников, при оформлении полиса также будут обращать внимание и на историю вождения каждого водителя в целом. Например, для аккуратных водителей будут предусмотрены скидки по ОСАГО. Более того, предполагается исключить возможность «обнуления» скидочных коэффициентов в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую.
Новости тематики
- В утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах нашли грубейшие ошибки
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Новые правила сдачи на права: что изменилось
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- Документы на автомобиль станут электронными уже в 2018 году
- ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз
- Техосмотр автомобилей будут фиксировать на видео
- В России создают первую федеральную сеть электрозаправок
Новости раздела
- В утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах нашли грубейшие ошибки
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- Покупателям по программам первого и семейного авто обещают налоговые льготы
- ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Новые правила сдачи на права: что изменилось
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- Документы на автомобиль станут электронными уже в 2018 году
- ОСАГО совсем скоро подорожает в 5 раз
- Техосмотр автомобилей будут фиксировать на видео
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Крепость Владивосток пала
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"