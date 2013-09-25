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ГИБДД предложила переписать ПДД
ГИБДД предложила внести ряд уточнений в формулировки Правил дорожного движения, касающихся обеспечения безопасности пешеходов. Поводом для предложений стали результаты анализа ряда ДТП с участием пешеходов, которые происходили из-за отсутствия у водителей четкого понимания алгоритма действий в случае неожиданного выхода пешехода на проезжую часть.
Выводы анализа ДТП с участием пешеходов подтверждают и данные социологического опроса, проведенного Госавтоинспекцией МВД России и Авто@Mail.Ru. Исследование показало, что довольно часто водители поздно замечают на проезжей части препятствие или человека, - в подобной ситуации оказывались 64% респондентов. 59% опрошенных хотя бы раз в жизни прибегали к экстренному торможению вблизи пешеходных переходов, а четверть делают это периодически.
В частности, Госавтоинспекция предлагает изменить двоякую формулировку пункта 14.1 ПДД, обязывающую водителя «снизить скорость или остановиться перед переходом». Вместо этого предлагается следующая формулировка данной статьи: «14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода».
Кроме того, в следующей редакции предлагается изложить пункт 14.2: «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение можно лишь убедившись в том, что на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствуют пешеходы, переходящие проезжую часть или вступившие на нее для осуществления перехода».
Также предлагается внести коррективы в пункт 24.3 ПДД, запретив водителям мопедов и велосипедов пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, за исключением случаев, когда водитель ведет велосипед или мопед рядом с собой.
В настоящее время ГИБДД направила предложения для обсуждения в научные учреждения и общественные организации. Госавтоинспекция также приглашает к обсуждению данной проблематики всех заинтересованных участников дорожного движения. Свои предложения и замечания можно направлять на адрес электронной почты pdd@gibdd.ru, - все представленные мнения будут детально изучены и учтены.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Предлагаю ввести ответственность пешеходов за ДТП с их участием. Т. е. переходя дорогу в неположенном месте, пешеход разделяет ответственность с водителем, как участник дорожного движения.