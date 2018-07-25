Покупать полис ОСАГО можно будет сразу на три года

Услуга будет дорожать за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час

Автомобилисты в скором времени смогут приобретать полис ОСАГО сразу на три года, тогда как сейчас срок действия составляет не более одного года. Соответствующие поправки в закон «Об ОСАГО», подготовило министерство финансов РФ.

Предполагается, что на стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.

Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких – вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.

В то же время стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток