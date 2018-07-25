Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автогражданка подорожает для некоторых автолюбителей
Услуга будет дорожать за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час,сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Автомобилисты в скором времени смогут приобретать полис ОСАГО сразу на три года, тогда как сейчас срок действия составляет не более одного года. Соответствующие поправки в закон «Об ОСАГО», подготовило министерство финансов РФ.
Предполагается, что на стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.
Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких – вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.
В то же время стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Автогражданка подорожает для некоторых автолюбителей
- Клиенты "Росгосстраха" напряглись
- Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"
- Бентли, Мазерати и Ягуар самые убыточный автомобили по ОСАГО
- Продажи электронных полисов ОСАГО станут обязательными
- Новые правила ОСАГО обходятся страховщикам дороже старых
- В России предложено превратить ОСАГО в налог
- РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО
- Страховщики снова настаивают на повышении тарифа ОСАГО
- ОСАГО будет развиваться по новым правилам
Новости раздела
- Автогражданка подорожает для некоторых автолюбителей
- Автомобили граждан снова придется приписывать к военкомату
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова