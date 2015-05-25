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В России увеличен перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога
ФНС РФ сообщает, что Минпромторг опубликовал перечень легковых машин средней стоимостью от 3 млн рублей для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами за 2015 год. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Клерк.Ру.
В пресс-службе ФНС напоминают, что с 1 января 2014 года при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей установлены повышающие коэффициенты. Данный коэффициент определяется в зависимости от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска.
В ведомстве также отмечают, что новый перечень расширен более чем в два раза. Если в 2014 году в списке было 187 машин, то теперь - 425 автомобилей. При этом больше всего выросла категория автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Также специалисты ФНС уточняют, что за 2015 год организации должны оплачивать транспортный налог с учетом повышающего коэффициента в авансовых платежах, а физические лица получат налоговые уведомления на уплату налога в 2016 году.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.pervik66.ru.
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