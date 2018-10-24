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Для водителей, нарушающих правила, настают тяжелые времена
В России планируют создать единого оператора систем фиксации нарушений на дорогах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» планирует создать единого оператора систем фотовидеофиксации ситуации на дорогах в России, в частности, нарушений правил дорожного движения. Проект получил название «Автоконтроль».
«Создание данной системы может существенно повлиять на дисциплину водителей, помочь снизить аварийность и смертность в ДТП», - рассказал в интервью РИА Новости президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр ГУРКО.
По его словам, в 2017 году каждый комплекс фотовидеофиксации в среднем зафиксировал 6,2 тыс. нарушений ПДД. Отмечается, что около 80% всех ДТП произошло из-за нарушений ПДД, в частности, превышения скоростного режима и несоблюдения правил проезда. На одну камеру приходится сумма штрафов не менее чем на 3 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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