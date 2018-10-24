Для водителей, нарушающих правила, настают тяжелые времена

В России планируют создать единого оператора систем фиксации нарушений на дорогах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» планирует создать единого оператора систем фотовидеофиксации ситуации на дорогах в России, в частности, нарушений правил дорожного движения. Проект получил название «Автоконтроль».

«Создание данной системы может существенно повлиять на дисциплину водителей, помочь снизить аварийность и смертность в ДТП», - рассказал в интервью РИА Новости президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр ГУРКО.

По его словам, в 2017 году каждый комплекс фотовидеофиксации в среднем зафиксировал 6,2 тыс. нарушений ПДД. Отмечается, что около 80% всех ДТП произошло из-за нарушений ПДД, в частности, превышения скоростного режима и несоблюдения правил проезда. На одну камеру приходится сумма штрафов не менее чем на 3 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.