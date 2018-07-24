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Автомобили граждан снова придется приписывать к военкомату
Минобороны будет их отбирать в случае обострения ситуации
Министерство обороны предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Министерстве обороны подготовили поправки в перечень транспортных средств, которые подлежат учету в мирное время в военных комиссариатах. Как сообщает газета «Известия», в него включат все легковые машины, которые могут использоваться для перевозки пассажиров. На каждый автомобиль сделают карточку, где будут указаны в том числе и данные техосмотра.
Сделано это будет для того, чтобы начинать мобилизовывать автомобили в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, но теоретически могут мобилизовать и иностранные внедорожники вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных машин. В этом случае машины смогут вернуть владельцам вместе с компенсацией за полученные повреждения.
Военные рассчитывают, что данные о машинах им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.
Газета указывает, что сейчас проект приказа проходит согласования и антикоррупционную экспертизу. Теоретически в него еще могут внести изменения.
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