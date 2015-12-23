Потенциальных убийц за рулем уже начали жалеть

Наказание для автомобилистов, у которых в первый раз отобрали права за езду в нетрезвом виде, предлагают смягчить, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отобранные водительские права они смогут вернуть уже через шесть месяцев, а не через полтора-два года, как сейчас. Для этого нарушителям придется пройти реабилитационный курс по профилактике пьянства, поучаствовать в антиалкогольной пропаганде, а также привлечь поручителя. Обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с предложением внести поправки в КоАП РФ направила «Гильдия автошкол», пишут «Известия». По статистике ГИБДД, в России с 2010 по 2014 годы число аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выросло на 40%. При этом число пострадавших в них увеличилось на 35%, а число погибших — на 75%.

Сейчас водителям, которые позволяют себе выпить перед поездкой на машине, грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей (ст. 12.8 КоАП РФ). В июле этого года ужесточили наказание для тех, кто был повторно задержан в нетрезвом виде в течение года (или повторно отказался пройти медосвидетельствование). Согласно ст. 264.1 УК РФ, теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лишение прав на 3 года и штраф до 300 тыс. рублей. В соответствии с КоАП РФ, разрешенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,16 мг/л, что соответствует примерно 0,3–0,34 промилле для крови (разница связана с физиологическими особенностями отдельных людей).

Однако, по мнению ведущих экспертов в сфере автообразования, если использовать только репрессивные меры и всё время ужесточать наказание для водителей, это не сможет существенно улучшить ситуацию на дорогах и помочь в борьбе с пьянством за рулем.

«Считаем, что возможность сокращения течения срока лишения права управления транспортными средствами и досрочный возврат водительских удостоверений могут быть предоставлены только водителям, которые впервые были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не являлись участниками ДТП с пострадавшими и погибшими», — отмечается в обращении.

Помимо этого, тем, кто захочет досрочно вернуть свои права, необходимо будет выполнить ряд условий. Среди них обязательное посещение реабилитационных курсов по профилактике пьянства за рулем. Также необходимо активно участвовать в профилактических мероприятиях по антиалкогольной пропаганде и популяризации здорового образа жизни — например, выступить с лекциями в автошколах, на автотранспортных предприятиях. Это, как сказано в обращении, «одна из основ воспитательно-профилактической работы». Подобная практика успешно применяется во многих странах мира, следует из письма. Еще одно условие — водитель должен найти поручителей, ими могут стать в том числе его родственники и сослуживцы.

Решение о возможности досрочного возврата водительских прав будет принимать суд «на основании сведений, доказывающих соблюдение необходимых условий».

За девять месяцев 2015 года, по статистике ГИБДД РФ, вождение в нетрезвом виде стало причиной 12 тыс. ДТП, в них пострадали 17,6 тыс. человек. Отметим, что сами автомобилисты самым опасным правонарушением считают именно вождение в состоянии алкогольного опьянения — так высказались 75% россиян, участвовавших в опросе центра «Движение без опасности».

Председатель правления НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев отметил, что, по статистике, 40% нарушителей садятся пьяными за руль повторно. Такие данные, по его словам, показывает, что многие водители не осознают опасность своих действий и даже неотвратимость наказания не может их остановить.

— Нас беспокоит тот факт, что люди, привлеченные к уголовной ответственности за ДТП с тяжкими последствиями, имеют возможность условно-досрочного освобождения. А те, кто привлечен к административной ответственности и лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, зачастую по формальным признакам, лишены этой возможности. Такие граждане нередко вынуждены на несколько лет оставить работу, которая кормила их семью, они не могут возить детей в детский сад или школу в населенных пунктах, где отсутствует общественный транспорт, — говорит Лобарев. — Возможность для водителей, совершивших впервые правонарушение, вернуться в строй — эффективная мера, которая, мы уверены, положительно повлияет на осознание водителями своей вины и приведёт к недопущению подобных случаев в будущем.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что необходимость смягчить законодательство назрела уже давно.

— Лишение прав на срок от 1,5 года не несет в себе никакого воспитательного эффекта, а воспринимается как месть со стороны государства по отношению к людям, которые совершили правонарушения. Надо разделять случаи, когда это первичное нарушение и рецидив. Если речь идет о первом задержании, то действительно нужно не только наказать, но и научить, помочь человеку осознать, что так поступать нельзя, — говорит Шкуматов. — К тому же нужно понимать, что большинство водителей, у которых отбирают права за вождение в нетрезвом виде, это все-таки не упитые вусмерть водители, которые с трудом сидят за рулем. В 95% речь идет о людях, у которых показания прибора немногим превышают допустимые 0,34 промилле.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов отметил, что к подобным смягчительным мерам надо подходить аккуратно.

— В целом этот вопрос очень дискуссионный. Мы абсолютно отчетливо понимаем, что те люди, которые пьяными садятся за руль, изначально знали, что совершают правонарушение. Но с другой стороны, есть рациональное зерно и в том, что надо нарушителей прощать, давать им второй шанс. Государство всё же должно быть милосердным, — рассуждает Старовойтов. — Однако, на мой взгляд, подобное прощение с привлечением поручителей и нагрузкой в виде общественно-полезных работ может быть применимо только в отношении тех, кто не попал в ДТП вообще. Потому что даже если в ДТП не было погибших и пострадавших, то участникам происшествия всё равно был нанесен моральный вред здоровью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.