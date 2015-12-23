Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Потенциальных убийц за рулем уже начали жалеть
Наказание для автомобилистов, у которых в первый раз отобрали права за езду в нетрезвом виде, предлагают смягчить, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Отобранные водительские права они смогут вернуть уже через шесть месяцев, а не через полтора-два года, как сейчас. Для этого нарушителям придется пройти реабилитационный курс по профилактике пьянства, поучаствовать в антиалкогольной пропаганде, а также привлечь поручителя. Обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с предложением внести поправки в КоАП РФ направила «Гильдия автошкол», пишут «Известия». По статистике ГИБДД, в России с 2010 по 2014 годы число аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выросло на 40%. При этом число пострадавших в них увеличилось на 35%, а число погибших — на 75%.
Сейчас водителям, которые позволяют себе выпить перед поездкой на машине, грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей (ст. 12.8 КоАП РФ). В июле этого года ужесточили наказание для тех, кто был повторно задержан в нетрезвом виде в течение года (или повторно отказался пройти медосвидетельствование). Согласно ст. 264.1 УК РФ, теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лишение прав на 3 года и штраф до 300 тыс. рублей. В соответствии с КоАП РФ, разрешенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,16 мг/л, что соответствует примерно 0,3–0,34 промилле для крови (разница связана с физиологическими особенностями отдельных людей).
Однако, по мнению ведущих экспертов в сфере автообразования, если использовать только репрессивные меры и всё время ужесточать наказание для водителей, это не сможет существенно улучшить ситуацию на дорогах и помочь в борьбе с пьянством за рулем.
«Считаем, что возможность сокращения течения срока лишения права управления транспортными средствами и досрочный возврат водительских удостоверений могут быть предоставлены только водителям, которые впервые были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не являлись участниками ДТП с пострадавшими и погибшими», — отмечается в обращении.
Помимо этого, тем, кто захочет досрочно вернуть свои права, необходимо будет выполнить ряд условий. Среди них обязательное посещение реабилитационных курсов по профилактике пьянства за рулем. Также необходимо активно участвовать в профилактических мероприятиях по антиалкогольной пропаганде и популяризации здорового образа жизни — например, выступить с лекциями в автошколах, на автотранспортных предприятиях. Это, как сказано в обращении, «одна из основ воспитательно-профилактической работы». Подобная практика успешно применяется во многих странах мира, следует из письма. Еще одно условие — водитель должен найти поручителей, ими могут стать в том числе его родственники и сослуживцы.
Решение о возможности досрочного возврата водительских прав будет принимать суд «на основании сведений, доказывающих соблюдение необходимых условий».
За девять месяцев 2015 года, по статистике ГИБДД РФ, вождение в нетрезвом виде стало причиной 12 тыс. ДТП, в них пострадали 17,6 тыс. человек. Отметим, что сами автомобилисты самым опасным правонарушением считают именно вождение в состоянии алкогольного опьянения — так высказались 75% россиян, участвовавших в опросе центра «Движение без опасности».
Председатель правления НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев отметил, что, по статистике, 40% нарушителей садятся пьяными за руль повторно. Такие данные, по его словам, показывает, что многие водители не осознают опасность своих действий и даже неотвратимость наказания не может их остановить.
— Нас беспокоит тот факт, что люди, привлеченные к уголовной ответственности за ДТП с тяжкими последствиями, имеют возможность условно-досрочного освобождения. А те, кто привлечен к административной ответственности и лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, зачастую по формальным признакам, лишены этой возможности. Такие граждане нередко вынуждены на несколько лет оставить работу, которая кормила их семью, они не могут возить детей в детский сад или школу в населенных пунктах, где отсутствует общественный транспорт, — говорит Лобарев. — Возможность для водителей, совершивших впервые правонарушение, вернуться в строй — эффективная мера, которая, мы уверены, положительно повлияет на осознание водителями своей вины и приведёт к недопущению подобных случаев в будущем.
Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что необходимость смягчить законодательство назрела уже давно.
— Лишение прав на срок от 1,5 года не несет в себе никакого воспитательного эффекта, а воспринимается как месть со стороны государства по отношению к людям, которые совершили правонарушения. Надо разделять случаи, когда это первичное нарушение и рецидив. Если речь идет о первом задержании, то действительно нужно не только наказать, но и научить, помочь человеку осознать, что так поступать нельзя, — говорит Шкуматов. — К тому же нужно понимать, что большинство водителей, у которых отбирают права за вождение в нетрезвом виде, это все-таки не упитые вусмерть водители, которые с трудом сидят за рулем. В 95% речь идет о людях, у которых показания прибора немногим превышают допустимые 0,34 промилле.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов отметил, что к подобным смягчительным мерам надо подходить аккуратно.
— В целом этот вопрос очень дискуссионный. Мы абсолютно отчетливо понимаем, что те люди, которые пьяными садятся за руль, изначально знали, что совершают правонарушение. Но с другой стороны, есть рациональное зерно и в том, что надо нарушителей прощать, давать им второй шанс. Государство всё же должно быть милосердным, — рассуждает Старовойтов. — Однако, на мой взгляд, подобное прощение с привлечением поручителей и нагрузкой в виде общественно-полезных работ может быть применимо только в отношении тех, кто не попал в ДТП вообще. Потому что даже если в ДТП не было погибших и пострадавших, то участникам происшествия всё равно был нанесен моральный вред здоровью.
Новости тематики
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Новости раздела
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала
Лазейку ищут