www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.61 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.8 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Водители в Приморье оказались одними из самых болтливых в стране

23 Ноября 2018, 09:13 | В России

Составлен топ-чарт российских городов с самыми разговорчивыми водителями

Все мы не раз сталкивались с ситуацией и испытывали негативные эмоции, когда водители соседних машин болтали за рулем или тормозили в потоке в попытке написать «срочное» сообщение в мессенджере. Аналитики Института Риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Чемпионами стали жители Калининградской области – они больше всего отвлекаются на телефон – разговаривают или набирают сообщения. Во власти гаджета водители Калининграда и окрестностей проводят аж 12,17% пути. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

На четвертом месте находится Приморский край (6,54%). Далее идут Воронежская (6,39%), Вологодская (6,38%), Сахалинская (5,72%), Саратовская (5,71%) области и Пермский край (5,66%). Замыкает десятку Волгоградская область (5,38%).

В топ-15 также вошли Липецкая (5,21%), Курская (5,11%), Астраханская (4,8%), Кемеровская (4,67%) и Новосибирская области (4,66%).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru