Водители в Приморье оказались одними из самых болтливых в стране

Составлен топ-чарт российских городов с самыми разговорчивыми водителями

Все мы не раз сталкивались с ситуацией и испытывали негативные эмоции, когда водители соседних машин болтали за рулем или тормозили в потоке в попытке написать «срочное» сообщение в мессенджере. Аналитики Института Риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Чемпионами стали жители Калининградской области – они больше всего отвлекаются на телефон – разговаривают или набирают сообщения. Во власти гаджета водители Калининграда и окрестностей проводят аж 12,17% пути. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

На четвертом месте находится Приморский край (6,54%). Далее идут Воронежская (6,39%), Вологодская (6,38%), Сахалинская (5,72%), Саратовская (5,71%) области и Пермский край (5,66%). Замыкает десятку Волгоградская область (5,38%).

В топ-15 также вошли Липецкая (5,21%), Курская (5,11%), Астраханская (4,8%), Кемеровская (4,67%) и Новосибирская области (4,66%).