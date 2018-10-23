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Водителям, которые сбегают с места ДТП, грозит уголовное наказание
Власти ужесточают санкции для покинувших место аварии
Водителям, скрывшимся с места аварии, в которой есть пострадавшие, будет грозить уголовное наказание. Их по сути приравняют к автомобилистам, совершившим ДТП в состоянии опьянения. Если в результате аварии погибнут двое и более человек, виновный может получить от четырех до девяти лет заключения. Проект, разработанный МВД, сегодня поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами заседания.
Поправки предлагаются в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. По ним для скрывшихся с места происшествия наказание будет таким же, как и для пьяных виновников ДТП. Речь идет об авариях, в которых есть пострадавшие с тяжелыми травмами или погибшие. Таким водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же ДТП с погибшими — от четырех до девяти лет. Сейчас УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.
Сегодня принято считать, что в момент аварии сбежавшие водители были трезвы, так как доказать обратное спустя какое-то время с помощью медицинского освидетельствования невозможно.
В ходе работы МВД несколько смягчило проект. После критики различных министерств внесены коррективы в ст. 264.1 УК. Она предполагает лишение свободы до двух лет для пьяного водителя, если его ранее уже привлекали за это к ответственности.
Изначальный проект предусматривал, что сбежавшего с места аварии автомобилиста, если он в будущем попадется нетрезвым за рулем, будут наказывать не по КоАП (лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей), а сразу применят УК РФ. Такой подход не верен, так как нетрезвое вождение и оставление места ДТП не являются однородными нарушениями, объяснял Минюст.
Весной 2018 года Конституционный суд РФ признал, что нетрезвые водители, сбежавшие с места аварии, оказались в лучшем положении, чем те, кто дождался сотрудников полиции. Дело в том, что действующее примечание к ст. 264 УК РФ не позволяет признать водителя пьяным, если он скрылся с места ДТП и провести освидетельствование оперативно не удалось.
При этом приравнять побег к отказу от медосвидетельствования нельзя, поскольку действует презумпция невиновности, считает КС. Суд отвел законодателям год на устранение «пробела». Сам КС называл несколько путей решения проблемы: отказ от специальных составов за «пьяные» ДТП либо возврат уголовного наказания за побег с места аварии с потерпевшими.
Законопроект МВД поддержали Минюст, Государственно-правовое управление Администрации президента РФ и Верховный суд РФ.
Авторы проекта пошли по второму пути, предусмотрев дополнительный квалифицирующий признак, что полностью укладывается в логику КС РФ, говорит советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.
— Несмотря на это, стоит обратить внимание, что появление в УК РФ строго формального положения упрощает правоприменение, но не учитывает всех возможных жизненных ситуаций, когда покидание места ДТП обуславливается не желанием уйти от медицинского освидетельствования, а иными, порой очень благородными причинами — например, отвезти пострадавшего в больницу, — рассуждает он.
Адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин считает, что ранее был «очевидный пробел в законодательстве», позволяющий скрывшимся с места ДТП пьяным водителям избежать уголовной ответственности. Предлагаемыми поправками такая возможность будет устранена, и законодательство в этой части станет более эффективным, считает он.
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