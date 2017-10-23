ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП

Связанно это со вступившими в силу 20 октября изменениями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В пятницу, 20 октября вступил в силу приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». Приказ разработан взамен действовавшего административного регламента, утвержденного в 2009 году, сообщили в Госавтоинспекции.

Из нового административного регламента исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.

«При оформлении ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП», - рассказали в пресс-службе приморского отделения Госавтоинспекции.

Добавим, что в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств водители транспортных средств, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками, независимо от оформления документов сотрудниками полиции. В указанных бланках содержатся все необходимые страховщикам сведения о ДТП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.