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В Приморье водителям будут выдавать новые права с микрочипами
Защита документов будет серьезна усилена
Министерство внутренних дел РФ разместило на портале regulation.gov.ru проект приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации». Так, новые права будут оснащены встроенным микрочипом с информацией об обладателе документа. Надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована сиреневым цветом на английском и французском языках — Driving License и Permis de Conduire.
Нововведения призваны упростить пользование российскими правами за рубежом: полицейским будет проще понять предназначение документа.
Защита документов будет также усилена. В правом нижнем углу появится изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый. На задней стороне — две защитные «фоновые сетки», имеющие «плавные цветовые переходы». Чип также будет встроен и в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Надписи в этом документе также будут переведены на английский и французский языки.
Ранее выданные права не нужно менять до окончания срока действия. Выдача новых удостоверений будет происходить в подразделениях, имеющих необходимые технические возможности для их оформления.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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