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Эвакуировать авто будут по новым тарифам
ФАС подготовила новую методику расчета тарифов на перемещение машин, которая отменит привязку стоимости эвакуации к мощности двигателя сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующий приказ направлен на регистрацию в Минюст
Стоимость эвакуации автомобилей не будет привязана к мощности двигателя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую методику расчета ФАС. Как отмечает издание, регионы, согласно КоАП России, должны будут пересчитать тарифы в соответствии с этим документом.
Ранее, напоминает газета, субъекты устанавливали тарифы самостоятельно. В Москве, в частности, цена варьируется от 3 тыс. до 7 тыс. руб. для легкового автомобиля и зависит от мощности двигателя. В Подмосковье она зависит от категории и массы автомобиля. А в Санкт-Петербурге — от типа транспортного средства.
Приказ ФАС «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» подписан 15 августа и направлен на регистрацию в Минюст, сообщили газете в пресс-службе ФАС. Документ устанавливает единые правила для формирования регионами цен на перемещение машин на штрафстоянку при нарушении правил парковки или других нарушениях ПДД.
В документе службы, в частности, говорится, что тарифы «могут дифференцироваться исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства». Рассчитываться они должны либо методом экономически обоснованных затрат (топливо, амортизация техники, оплата труда водителей и т.д.), либо методом индексации, либо методом сопоставимых рыночных цен. Тарифы могут меняться не чаще чем раз в год, отмечается в методике.
Как пишет «Коммерсантъ», споры о работе эвакуаторов в регионах между властью и общественностью ведутся последние несколько лет. Наибольшее возмущение у водителей вызывают столичные погрузчики, которые перевозят на штрафстоянки несколько сотен машин в сутки, чем занимаются 155 эвакуаторов «Администратора московского парковочного пространства» и еще 150 машин компаний-подрядчиков. Московские тарифы, действующие с сентября 2013 года, установлены департаментом экономической политики. В 2014 году привязку цены на эвакуацию к мощности двигателя пытался оспорить в ФАС юрист Виктор Вэскен, однако ничего не добился. В 2016 году же были приняты поправки в КоАП, предполагающие, что цены на перемещение машин должны устанавливаться регионами в соответствии с единой методикой Федеральной службы по тарифам, которая была поглощена антимонопольной службой.
Новая редакция кодекса вступает в силу 1 сентября 2016 года. Если приказ зарегистрирует Минюст, вместе с новой редакцией кодекса станет обязательной и методика расчета цены.
В пресс-службе московского департамента экономический политики изданию заявили, что какие-либо комментарии последуют после того, как методика будет официально утверждена и зарегистрирована. Тарифная политика будет приведена в соответствие при необходимости, как только новая методика вступит в силу, подчеркнули в департаменте транспорта Москвы, который курирует работу эвакуаторов.
Не дают ответов на вопрос о тарифах и власти других городов, пишет «Коммерсантъ». В частности, в комитете по тарифам Санкт-Петербурга отметили, что говорить о тарифных решениях до официального утверждения и вступления в силу методики преждевременно.
Согласно законодательству по ценообразованию, вступление новых методик в силу не означает пересмотра тарифов в середине года, подчеркнул директор департамента по регулированию цен и тарифов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области Сергей Ципровский. «Эти методики сначала пытаются апробировать в Москве и Санкт-Петербурге. У нас есть утвержденные тарифы, и мы их оставляем до конца года», — сказал он.
В свою очередь первый зампред Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что цены на эвакуацию в столице и других городах изменятся.
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