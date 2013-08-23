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В России появился новый вид автомобильного мошенничества
В столице появился новый вид автомобильного мошенничества. Автосалоны предлагают аттракцион неслыханной щедрости: новые иномарки за сущие копейки, резина и бензин в подарок, а региональным покупателям обещают оплатить проезд до Москвы. Такие объявления можно в избытке найти в Интернете. И такие салоны, действительно, существуют. Мы связались по телефону с одним из них.
Итак, на продажу выставлен Hyundai Solaris c двигателем 1,4 литра. В официальных салонах эта машина стоит 459 тысяч рублей.
«Я вам предлагаю цену 367,900 рублей с учетом НДС и стоимостью оформления, — предложили нам в автосалоне. — У нас действует акция до 1 сентября. Осталась буквально неделя. Потом будут совсем другие цены. Если вы региональный покупатель, то автосалон оплачивает поездку в один конец: автобус, поезд, самолет для одного человека. Если берете машину наличными, то наш автосалон дарит вам пять зимних колес и резину».
На самом деле покупка будет вовсе не такой приятной. Вот реальный случай: у этого же продавца житель одного из российских регионов увидел объявление о продаже Renault Duster за 417 тысяч рублей. Это на 70 тысяч ниже официальной цены.
Покупатель приехал в Москву и пришел в автосалон, где ему с улыбкой объяснили, что таких смешных цен, которые указаны в объявлении, конечно, не бывает. Менеджер предложил купить машину подешевле и дал подписать договор, по которому клиент обязался внести 100 тысяч залога.
Покупатель, подписывая бумаги, не заметил пункт, по которому цена машины увеличивалась на 30%. В итоге она составила больше 600 тысяч. Таких денег у покупателя не было, а залог вернуть в салоне отказались. Закончилось все тем, что он купил Renault Logan за полмиллиона рублей. При том, что рекомендованная цена этой машины на сайте производителя составляет 349 тысяч.
«Такие продавцы ходят по лезвию бритвы. Они обещают невыполнимое. Состав мошенничества может появиться тогда, когда клиент, допустим, прочитал договор, а потом его каким-то образом отвлекают и подсовывают другой. Покупатель подписывает бумаги, а потом выясняется, что там указаны совсем другие цифры. В этом случае можно говорить о мошенничестве», — считает юрист покупателя, управляющий партнер «Легис Групп» Максим Домбровицкий.
Конечно же, клиенту автосалона, о котором мы рассказали, не оплатили билет до Москвы, не увидел он ни обещанных колес, ни топливную карту на 150 литров бензина. Юристы говорят, что вернуть деньги ему будет очень сложно. Хотя нашему герою еще повезло, говорят они, потому что в некоторых салонах клиентов удерживают силой до тех пор, пока они не купят машину, пишет BFM.Ru.
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