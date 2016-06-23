МВД предложило разрешить перевозить детей старше 7 лет без автокресла

Министерство внутренних дел подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Правила дорожного движения. Полицейские правоведы предлагают разрешить перевозить детей в автомобилях без специальных автокресел на заднем сиденье уже с 7 лет. Согласно поправкам, школьникам разрешено будет пользоваться штатными ремнями безопасности. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

"Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности", - говорится в проекте документа.

В действующей редакции ПДД предписывается необходимость перевозки детей до 12 лет в "детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средствах, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности".

Стоит отметить, что для перевозки детей возрастом до 12 лет на переднем сиденье сохраняется действующее правило о необходимости использования автокресла. Кроме того, МВД предлагает запретить перевозку детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. При нарушении этих правил виновникам будет выписываться штраф в размере 3 тысяч рублей - он предусмотрен ч.3 ст.12.23 КоАП "нарушение правил перевозки детей".

Помимо этого, под угрозой штрафа в 500 рублей новыми поправками будет запрещено оставлять ребенка младше 7 лет в автомобиле без взрослого. Нововведение должно исключить случаи оставления детей в опасности. Известны инциденты, когда ребенок перегревался или напротив замерзал, оставленный взрослыми в машине.

Что же касается перевозки детей в возрасте младше 7 лет, то МВД предлагает изложить в новой редакции пункт 22.9 Правил дорожного движения, предусмотрев для них безальтернативное использование детских удерживающих устройств.

"Таким образом, из ПДД предлагается исключить имеющуюся в настоящее время возможность использования для перевозки детей "иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства", которые, как показали результаты проведенной НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" серии динамических испытаний, не обеспечивают должный уровень защиты ребенка и, более того, с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребенка по сравнению со штатными ремнями безопасности, используемыми для фиксации ребенка без каких-либо дополнительных приспособлений", - пояснили в МВД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.