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Обнародован рейтинг страховых компаний по числу отказов в выплатах автомобилистам

23 Июня 2013, 16:23 | В России

Федеральная служба по финансовым рынкам составила рейтинг страховых компаний по числу отказов в выплатах автомобилистам. ОСАГО и КАСКО традиционно являются самыми проблемными для клиентов страховыми продуктами. За первый квартал 2013 года российские страховщики отказали автомобилистам почти 70 тыс. раз. 

Из тех, кто застраховался по КАСКО, наименее уверенными в будущем следует быть клиентам "Альфа-Страхование". Каждый пятый случай обращения к этой компании за выплатой заканчивается отказом. Далее по списку идет "Югория" с долей отказов в 16%, затем – "Национальная страховая группа" (13%), "Сургутнефтегаз" и "Мегарусс-Д" (по 12%), передает Auto.mail.ru.

По части ОСАГО хуже всего приходится клиентам компании Allianz или тем, кто пострадал от них на дороге. Каждое третье обращение к этому страховщику за выплатой заканчивается отказом (точнее – 34%). На втором месте – "Национальная страховая группа" (13%). Замыкает тройку в этом рейтинге "Русская страховая транспортная компания" (РСТК) с долей в 11%.

Кстати, отказ платить – не единственная проблема, которую можно ожидать от недобросовестных страховщиков. Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Росгосстраха". Граждане указывают на сообщения представителей компании о наличии "внутреннего приказа", в соответствии с которым продажи полисов ОСАГО осуществляются только совместно с продажей полисов РГС-Фортуна "Авто", а также иных полисов добровольного страхования. Подробнее об этом — здесь.

ИА "Росбалт".
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: автострахование  каско 



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  • Псевдоним10:48, 24.06.2013#

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