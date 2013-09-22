Депутат Наталья Бурыкина предложила заменить бумажные полисы ОСАГО на электронные. По ее мнению это снизит административные издержки на бизнес.

В Госдуме предлагают объединить ОСАГО и КАСКО в единый полис, а также ввести франшизу для обязательного страхования. С предложением выступила глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.



Что именно будет представлять из себя объединение двух полисов, пока с точностью не ясно. Журналисты предположили, что при покупке КАСКО просто будут предоставлять бесплатный ОСАГО. Сама Наталья Бурыкина пока недоступна для комментариев, однако предложение об объединение полисов и франшизе уже вызвало волну негодования на страховом рынке.



Это не устроит ни автовладельцев, ни автостраховщиков. По мнению члена совета директоров группы содействия «Дельта» Глеба Виленского, это похоже на навязывание дополнительных услуг, пишет BFM.Ru.

«Не приведет ли это к тому, что потребителям будут навязывать страхование КАСКО, раз это единый полис, учитывая, что потребитель у нас не очень хорошо разбирается в тонкостях страхования, — рассуждает Виленский. — Что касается предложения по франшизе в ОСАГО — это возможно, и как любая франшиза, она должна повлиять на снижение стоимости договора, понижение стоимости страховки. Насколько это перспективно, я не уверен. Дело в том, что по ОСАГО и так размеры выплат сейчас совсем не покрывают стоимость ремонта, хотя, все автолюбители хотят, чтобы не ущерб страховка покрывала, а всю стоимость ремонта. Если еще вычесть из этих выплат франшизу, это совсем мало будет».



Депутат Бурыкина считает, что франшиза на ОСАГО поможет избежать повышения стоимости полисов, рассказал Business FM обозреватель газеты «Ведомости» Юрий Нехайчук: «Наталья Бурыкина озвучила свое видение будущего ОСАГО. По ее представлению в инструмент ОСАГО вполне можно встроить доступную пользователям КАСКО опцию франшиза, которая позволит, с одной стороны, не увеличивать тарифы, на чем настаивает государство, а с другой стороны, расширить список предоставляемого гражданам покрытия по ОСАГО. Последние год-полтора страховщики и правительство пытаются обсуждать и пытаются договариваться о том, как будет выглядеть будущая структура ОСАГО — вырастут ли премии, либо вырастут только размеры выплачиваемых сумм, либо вырастет и то, и другое. Взгляд госпожи Бурыкиной является чем-то средним».



