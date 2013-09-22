Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Госдуме предлагают объединить ОСАГО и КАСКО в единый полис
Депутат Наталья Бурыкина предложила заменить бумажные полисы ОСАГО на электронные. По ее мнению это снизит административные издержки на бизнес.
В Госдуме предлагают объединить ОСАГО и КАСКО в единый полис, а также ввести франшизу для обязательного страхования. С предложением выступила глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.
Что именно будет представлять из себя объединение двух полисов, пока с точностью не ясно. Журналисты предположили, что при покупке КАСКО просто будут предоставлять бесплатный ОСАГО. Сама Наталья Бурыкина пока недоступна для комментариев, однако предложение об объединение полисов и франшизе уже вызвало волну негодования на страховом рынке.
Это не устроит ни автовладельцев, ни автостраховщиков. По мнению члена совета директоров группы содействия «Дельта» Глеба Виленского, это похоже на навязывание дополнительных услуг, пишет BFM.Ru.
«Не приведет ли это к тому, что потребителям будут навязывать страхование КАСКО, раз это единый полис, учитывая, что потребитель у нас не очень хорошо разбирается в тонкостях страхования, — рассуждает Виленский. — Что касается предложения по франшизе в ОСАГО — это возможно, и как любая франшиза, она должна повлиять на снижение стоимости договора, понижение стоимости страховки. Насколько это перспективно, я не уверен. Дело в том, что по ОСАГО и так размеры выплат сейчас совсем не покрывают стоимость ремонта, хотя, все автолюбители хотят, чтобы не ущерб страховка покрывала, а всю стоимость ремонта. Если еще вычесть из этих выплат франшизу, это совсем мало будет».
Депутат Бурыкина считает, что франшиза на ОСАГО поможет избежать повышения стоимости полисов, рассказал Business FM обозреватель газеты «Ведомости» Юрий Нехайчук: «Наталья Бурыкина озвучила свое видение будущего ОСАГО. По ее представлению в инструмент ОСАГО вполне можно встроить доступную пользователям КАСКО опцию франшиза, которая позволит, с одной стороны, не увеличивать тарифы, на чем настаивает государство, а с другой стороны, расширить список предоставляемого гражданам покрытия по ОСАГО. Последние год-полтора страховщики и правительство пытаются обсуждать и пытаются договариваться о том, как будет выглядеть будущая структура ОСАГО — вырастут ли премии, либо вырастут только размеры выплачиваемых сумм, либо вырастет и то, и другое. Взгляд госпожи Бурыкиной является чем-то средним».
Новости тематики
- Клиенты "Росгосстраха" напряглись
- Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"
- Бентли, Мазерати и Ягуар самые убыточный автомобили по ОСАГО
- Продажи электронных полисов ОСАГО станут обязательными
- Новые правила ОСАГО обходятся страховщикам дороже старых
- В России предложено превратить ОСАГО в налог
- РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО
- Страховщики снова настаивают на повышении тарифа ОСАГО
- ОСАГО будет развиваться по новым правилам
- Российским автомобилистам с 1 сентября придется жить по новым правилам
Новости раздела
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Впору создавать отдельный перечень идиотов, сидящих в думе и предлагающих идиотские законы, для оправдания своего времяпровождения там. Нет в стране больше проблем, ну нету. Одна дура письки на купюрах разглядывает, другая в ОСАГО полезла. Куда ни плюнь, везде знатоки сидят.