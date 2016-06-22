Приморский край не вошел в ТОП-10 регионов, где больше всего автомобилей с пробегом

Исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – мае 2016 года показало, что Приморский край занимает 14-ю строчку в рейтинге регионов, где продается и покупается больше всего б/у авто. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Согласно исследованию, за пять месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 15,2 тыс. единиц, показав тем самым рост на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года (1 млн 820,1 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 8,6% (до 135,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 15,1% (до 117,7 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором выросли на 6,4% и составили 88,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился на 18,7% (до 75,4 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. В пятерку лидеров вошла и Ростовская область (59,9 тыс. шт.; +10,3%). На шестом месте находится Свердловская область (59,3 тыс. шт.; +7,8%). В десятку лидеров также попадают: Башкортостан (52,8 тыс. шт.; +12,9%), Татарстан (50,3 тыс. шт.; +20,6%), Челябинская область (50 тыс. шт.; +12,4%) и Новосибирская область (49,4 тыс. шт.; +4,2%). Стоит отметить, что на перечисленные регионы приходится около 37% российского рынка подержанных легковых автомобилей по итогам января – мая 2016 года.

Приморский край занял лишь 14-ю строчку в рейтинге ТОП-50, составленном на основании проведенного исследования. Примечательно, что на долю приморского рынка подержанных авто приходится всего 2,01 % от общероссийского.

Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-50, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена только в Дагестане (-0,9%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+36,4%). Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом растет четвертый месяц подряд, в то время как рынок новых машин продолжает испытывать падение. Такая же тенденция сохраняется и в большинстве регионов страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.