www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.54 р. 100 JPY: 58.6 р.
EUR: 71.97 р. 10 CNY: 93.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Первый российский электромобиль будет укомплектован китайской батареей

22 Мая 2019, 09:37 | В России

«Технохолдингу Сумотори» стоит поторопиться со своим проектом

Российский компактный электромобиль Zetta может появиться в продаже в декабре и будет стоить от 450 тыс. рублей. Напомним, что открыть завод по производству электрокаров на площадке ТОР «Надеждинская» в Приморье в 2019 году обещало руководство ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.).

Zetta - компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компоновка рассчитана под водителя и трех пассажиров. Люксовая комплектация подразумевает полноприводную версию и батарею увеличенной ёмкости.

По количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50%.

«Автомобиль будет стоить от 450 тыс. рублей в базовой комплектации, она будет зависеть от емкости батареи и типа привода. Базовая комплектация - это батарея на 200 километров хода и передний привод», - сообщил РИА Новости гендиректор ООО «Зетта» Денис ЩУРОВСКИЙ.

К концу года появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.

Щуровский отмечает, что у компании собственная производственная площадка в центре Тольятти. Проект работает по принципу стартапа, его инвесторы - частные лица, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились при поддержке Минпромторга, а на подготовку к серийному производству было получено финансирование от Фонда развития моногородов, добавил он.

Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления - электродвигатель, платформа и сам электромобиль. Общие инвестиции составили порядка 450 млн рублей.

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тыс. проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, по предварительным соглашениям, могут составить порядка 10 тыс. машин.

«Мы начинаем в России, потом нужно проходить сертификацию в странах, куда будем поставлять, и в 2020-2021 году начать поставки на экспорт», - пояснил Щуровский.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото rg.ru

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: китай  электрокар  "сумотори"  автозавод 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru