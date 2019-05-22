Первый российский электромобиль будет укомплектован китайской батареей

«Технохолдингу Сумотори» стоит поторопиться со своим проектом

Российский компактный электромобиль Zetta может появиться в продаже в декабре и будет стоить от 450 тыс. рублей. Напомним, что открыть завод по производству электрокаров на площадке ТОР «Надеждинская» в Приморье в 2019 году обещало руководство ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.).

Zetta - компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компоновка рассчитана под водителя и трех пассажиров. Люксовая комплектация подразумевает полноприводную версию и батарею увеличенной ёмкости.

По количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50%.

«Автомобиль будет стоить от 450 тыс. рублей в базовой комплектации, она будет зависеть от емкости батареи и типа привода. Базовая комплектация - это батарея на 200 километров хода и передний привод», - сообщил РИА Новости гендиректор ООО «Зетта» Денис ЩУРОВСКИЙ.

К концу года появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.

Щуровский отмечает, что у компании собственная производственная площадка в центре Тольятти. Проект работает по принципу стартапа, его инвесторы - частные лица, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились при поддержке Минпромторга, а на подготовку к серийному производству было получено финансирование от Фонда развития моногородов, добавил он.

Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления - электродвигатель, платформа и сам электромобиль. Общие инвестиции составили порядка 450 млн рублей.

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тыс. проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, по предварительным соглашениям, могут составить порядка 10 тыс. машин.

«Мы начинаем в России, потом нужно проходить сертификацию в странах, куда будем поставлять, и в 2020-2021 году начать поставки на экспорт», - пояснил Щуровский.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото rg.ru