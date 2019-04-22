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Получить водительские права будет еще сложнее
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД собирается изменить задачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Как заявили в МВД России, количество экзаменационных задач может быть расширено к 2020 году. Может быть убрано право на один неправильный ответ на экзамене, а также «изменится систематизация по категориям». В Госдуме сомневаются, что эта инициатива будет полезной.
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
«С учетом данных президентом России поручений <...> в части повышения требований к сдаче экзаменов [для получения] водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач»,
— говорится в заявлении ведомства. Сейчас прорабатываются вопросы «расширения количества экзаменационных задач». Кроме того, вопросы систематизируются – в зависимости от принадлежности к определенной категории транспортного средства.
Как сообщает ФАН, соискатели прав категории «А» на управление мотоциклом будут должны отвечать на задачи, связанные именно с управлением этого транспортного средства. Сейчас также прорабатываются методика формирования экзаменационных билетов, количество вопросов в них и количество экзаменационных задач.
Депутат Государственной думы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в разговоре с НСН раскритиковал проект изменений в экзамене. Он отметил, что каждый год около 2 млн россиян получают водительские удостоверения, тратят время в очередях.
«Такого не бывает, чтобы люди зашли, отстрелялись и ушли. Экзамены по теории все-таки сдают с помощью специализированных комплексов. Люди отвечают на вопрос, выбирая правильный ответ из нескольких. То есть это достаточно унифицировано и занимает оптимальное количество времени.
А каким образом каждому будут задавать вопрос, описывать ситуацию, ожидая ответа, то есть даже физически это займет достаточно большое количество времени», — заявил парламентарий. Лысаков добавил, что сомневается в способности гаишников «прогнать через себя то количество сдающих экзамены, которое сейчас имеет место».
11 января в проект экзамена на получение водительских прав были внесены изменения по инициативе ГИБДД. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Теперь претенденты на получение удостоверения водителя будут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на «город» и «площадку» осталось в прошлом.
Проверка знаний и умений автомобилиста будет начинаться на закрытых площадках «преимущественно за пределами жилой застройки», а инструктор автошколы больше не сможет находиться в салоне.
Кандидаты в начале экзамена должны будут продемонстрировать первоначальные навыки вождения на «закрытых площадках и автодромах». Кроме того, для первой части экзамена подойдут территории с твердым покрытием и ограниченные для движения пешеходов, участки дорог с малоинтенсивным движением и тупики – все они должны быть расположены «за пределами жилой застройки».
Далее экзаменуемый должен показать знание ПДД и автомобиля в условиях полноценного городского трафика. В частности, кандидат должен показать умение совершать левый и правый повороты, проезд нерегулируемого перекрестка, пешеходной «зебры», обгона других автомобилей и параллельной парковки.
В ГИБДД будут проверяться также навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске. Опциональными стали пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на многополосной дороге. Кроме того, в документе содержатся условия для аннулирования результатов экзамена.
Ранее Госавтоинспекция ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД.
Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин.
В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Некоторые автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.
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