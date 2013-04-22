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В России "авторитет" талону техосмотра вернет мегарегулятор

22 Апреля 2013, 21:02 | В России
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов рассказал, что ждет автомобилистов,кроме того, талон техосмотра вернет себе «репутацию».

Во второй половине текущего года контролировать организации, занимающиеся автострахованием, начнет мегарегулятор. В настоящее же время за страховой надзор пока отвечает Федеральная служба по финансовым рынкам. «Надеемся, что во второй половине текущего года будет создан мегарегулятор, и ЦБ РФ будет внедрять специальные процедуры надзора за страховыми организациями, в том числе по тому, чтобы не нарушался порядок прохождения технического осмотра», - уточнил Шувалов.

Кроме того, будут узаконены нормы, по которым определятся сроки сезонной замены шин. «У нас обязательно будет заложено три зимних месяца, но есть регионы, где зима знасчительно длиннее, и там придется готовиться и переобувать автомобиль ранее. Понятно, что отличается период на Дальнем Востоке или Крайнем Севере от того, что происходит в Краснодарским крае», - пояснил вице-премьер, со ссылкой на Autonews.ru пишет Gudok.ru.

 

Автор: Gudok.ru
Теги: Игорь Шувалов  техосмотр 



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Комментарии

  • приморский21:32, 22.04.2013#

    говорун-"Нос по ветру"

  • Псевдоним21:38, 22.04.2013#

    Как уже достало это правительство всех автомобилистов

  • ЕдРосы21:43, 22.04.2013#

    кровопийцы

  • Приморец21:52, 22.04.2013#

    За депутатов бы взялись, а то пороспладилось их как со. . к, дормоеды. . . .

  • Псевдоним09:04, 27.04.2013#

    Им заняться нечем, вот и создают видимость деятельности и нужности.

  • Псевдо09:07, 27.04.2013#

    А кто будет надзирать за мегарегулятором? Предлагаю назначить супермегарегулятор! Со мной во главе и моими родственниками и знакомыми с зарплатой от 1млн. руб. )))

  • Псевдоним22:02, 22.04.2013#

    Затрахал! Возьмитесь за Детские дома, постройте ночлежки, наведите порядок в доме престарелых. . . поверните наконец свои рожы к этим слоям. . . отсанте вы блин уже от автомобилистов и праворулек и тд и тп Прям клондайк [***] нашли

  • Местный22:25, 28.04.2013#

    Это все деньги которые пойдут и ему в карман, может он в президенты метит, а вы ему проблемные вопросы задаете. Чё совсем с ума сошли, ему это надо?

  • Псевдоним22:21, 22.04.2013#

    шувику надо вдуть в зимней резине чтоб меньше всякой херни придумывал отменили бы техосмотр и нет проблемы

  • Ленка Перестрелкина22:32, 22.04.2013#

    В России "авторитет" талону техосмотра вернет мегарегулятр. . Регулятор, вибратор, дозатор-заголовок писать нужно правильно. .

  • Псевдоним08:50, 27.04.2013#

    "У нас обязательно будет заложено три зимних месяца, но есть регионы, где зима знасчительно длиннее, и там придется готовиться и переобувать автомобиль ранее. "Т. е. переобувайся невзирая на то, что еще снег и лед, коли в законе написано?! или это тупая оговорка или репортерский перл? что это было?

  • Псевдоним08:57, 27.04.2013#

    Давно пора, а то продают налево и направо гнилым сараям!!!

  • Авто09:03, 27.04.2013#

    Шины это ерунда, надо подкинуть идею по сезонной замене масла. Я не могу понять, что больше проблемм в стране нет ?????. И вообще давайте запретим личные авто и проблеммы там исчезнут.

  • Псевдоним21:57, 28.04.2013#

    Реально заебали уже с этим техосмотром, че нечем больше заняться, все [***] в нашем королевстве, один сука, техосмотр хромает

  • абырвалГ22:03, 28.04.2013#

    И опять этот кристально честный Шувалов. . .

  • Охотник22:39, 28.04.2013#

    Получается, что если я живу на Дальнем Востоке, то я ущербнее москаля?

  • Остап22:40, 28.04.2013#

    Пустобрех .

  • бабай22:42, 28.04.2013#

    да пошел он все отлично кормушку назад не надо

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