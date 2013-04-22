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В России "авторитет" талону техосмотра вернет мегарегулятор
Во второй половине текущего года контролировать организации, занимающиеся автострахованием, начнет мегарегулятор. В настоящее же время за страховой надзор пока отвечает Федеральная служба по финансовым рынкам. «Надеемся, что во второй половине текущего года будет создан мегарегулятор, и ЦБ РФ будет внедрять специальные процедуры надзора за страховыми организациями, в том числе по тому, чтобы не нарушался порядок прохождения технического осмотра», - уточнил Шувалов.
Кроме того, будут узаконены нормы, по которым определятся сроки сезонной замены шин. «У нас обязательно будет заложено три зимних месяца, но есть регионы, где зима знасчительно длиннее, и там придется готовиться и переобувать автомобиль ранее. Понятно, что отличается период на Дальнем Востоке или Крайнем Севере от того, что происходит в Краснодарским крае», - пояснил вице-премьер, со ссылкой на Autonews.ru пишет Gudok.ru.
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Комментарии
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Псевдоним08:50, 27.04.2013#
"У нас обязательно будет заложено три зимних месяца, но есть регионы, где зима знасчительно длиннее, и там придется готовиться и переобувать автомобиль ранее. "Т. е. переобувайся невзирая на то, что еще снег и лед, коли в законе написано?! или это тупая оговорка или репортерский перл? что это было?
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