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В России определена стоимость дорогих авто, за которые заставят платить повышенный налог
Содержание люксовой машины будет небюджетным, отмечают эксперты.
Роскошными автомобилями уже в следующем году станут считать машины стоимостью от пяти миллионов рублей и больше, а их владельцы будут платить повышенный транспортный налог.
Как сообщили «РГ» в минфине, министерство уточнило свои предложения, что считать лакшери-авто в проекте поправок в Налоговый кодекс (ранее в СМИ прошло сообщение о 6 миллионах, от которых пойдет отчет для налога на роскошные авто). И вчера документ отправили в правительство, рассказали в ведомстве.
Для машин по цене от 5 до 10 миллионов рублей и не более пяти лет от роду транспортный налог будет в два раза больше. Тройной платеж пойдет за авто от 10 до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также с ценой от 15 миллионов и в возрасте не более 20 лет. Получается, что владельцы раритетных авто не будут платить «налог на роскошь». Цену авто будут определять на основании данных таможенной статистики и сделок с авто, уточнили «РГ» в минфине.
Но сам порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется минпромторгом. Пока там не стали раскрывать «РГ», каким он будет. Но если законопроект примут в нынешней редакции, то перечень авто, средней стоимостью от пяти миллионов рублей, ежегодно, не позднее 1 марта каждого года, будет размещаться на официальном сайте минпромторга.
Под новую схему расчета налога на дорогие авто попадет и государственный автопарк. Исключений в проекте минфина нет. Например, аренда автомобиля для свадебного кортежа подорожает, скорее всего, раза в два. Пока прокат лимузинов для свадьбы стоит в среднем три тысячи за час, а в зависимости от нового налога и цены поднимут. Также больше придется платить и звездам шоу-бизнеса, кто привык появляться на публике в шикарной машине.
Содержание люксовой машины будет небюджетным, отмечают эксперты. Например, за немецкое авто стоимостью более пяти миллионов с 435 лошадиными силами под капотом владелец заплатит 130 тысяч рублей налогов в год.
По мнению замдиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в список роскоши могут попасть «Роллс-Ройс», «Бентли», ряд моделей «Феррари», «Ламборджини» и, возможно, топовые версии «Мерседеса», «Ягуара» и «Рендж Ровера». Спрос на такие машины не очень велик, в России их продают до тысячи в год, а теперь оно еще сократится, считает эксперт. Интересно, что БМВ и «Ауди» могут вообще не попасть в этот список, так как в последнее время они в основном ориентируются больше на средний класс с неплохим ежемесячным доходом, выпуская доступные по цене авто, отметил эксперт. Но пока в люксовом сегменте, как и во всех остальных, наблюдается только рост стоимости авто. Если года четыре назад роскошный автомобиль стоил миллиона полтора, то теперь его новая модификация поднялась в цене до трех миллионов, пишет РИА "Новый Регион".
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Комментарии
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Справедливый13:47, 22.03.2013#
Как обычно, даже такое плёвое дело не смогли сделать по умному. Что мешает продавцам авто официальную цену автомобиля сделать "правильной", чтобы не платить этот налог? На мой взгляд, на каждое авто (список) необходимо устанавливать свой налог и ориентир держать на авто, рыночная стоимость которого колеблется в пределах от 2-ух миллионов и выше. Или авто за 2 миллиона это уже не роскошь?
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Ничто не мешает дилерам установить стоимость вышеупомянутых авто 4 999 999 рублей, а разницу отнести на обязательные техоосмотры и консультации в этой фирме