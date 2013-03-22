В России определена стоимость дорогих авто, за которые заставят платить повышенный налог

Содержание люксовой машины будет небюджетным, отмечают эксперты.

Роскошными автомобилями уже в следующем году станут считать машины стоимостью от пяти миллионов рублей и больше, а их владельцы будут платить повышенный транспортный налог.

Как сообщили «РГ» в минфине, министерство уточнило свои предложения, что считать лакшери-авто в проекте поправок в Налоговый кодекс (ранее в СМИ прошло сообщение о 6 миллионах, от которых пойдет отчет для налога на роскошные авто). И вчера документ отправили в правительство, рассказали в ведомстве.

Для машин по цене от 5 до 10 миллионов рублей и не более пяти лет от роду транспортный налог будет в два раза больше. Тройной платеж пойдет за авто от 10 до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также с ценой от 15 миллионов и в возрасте не более 20 лет. Получается, что владельцы раритетных авто не будут платить «налог на роскошь». Цену авто будут определять на основании данных таможенной статистики и сделок с авто, уточнили «РГ» в минфине.

Но сам порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется минпромторгом. Пока там не стали раскрывать «РГ», каким он будет. Но если законопроект примут в нынешней редакции, то перечень авто, средней стоимостью от пяти миллионов рублей, ежегодно, не позднее 1 марта каждого года, будет размещаться на официальном сайте минпромторга.

Под новую схему расчета налога на дорогие авто попадет и государственный автопарк. Исключений в проекте минфина нет. Например, аренда автомобиля для свадебного кортежа подорожает, скорее всего, раза в два. Пока прокат лимузинов для свадьбы стоит в среднем три тысячи за час, а в зависимости от нового налога и цены поднимут. Также больше придется платить и звездам шоу-бизнеса, кто привык появляться на публике в шикарной машине.

Содержание люксовой машины будет небюджетным, отмечают эксперты. Например, за немецкое авто стоимостью более пяти миллионов с 435 лошадиными силами под капотом владелец заплатит 130 тысяч рублей налогов в год.

По мнению замдиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в список роскоши могут попасть «Роллс-Ройс», «Бентли», ряд моделей «Феррари», «Ламборджини» и, возможно, топовые версии «Мерседеса», «Ягуара» и «Рендж Ровера». Спрос на такие машины не очень велик, в России их продают до тысячи в год, а теперь оно еще сократится, считает эксперт. Интересно, что БМВ и «Ауди» могут вообще не попасть в этот список, так как в последнее время они в основном ориентируются больше на средний класс с неплохим ежемесячным доходом, выпуская доступные по цене авто, отметил эксперт. Но пока в люксовом сегменте, как и во всех остальных, наблюдается только рост стоимости авто. Если года четыре назад роскошный автомобиль стоил миллиона полтора, то теперь его новая модификация поднялась в цене до трех миллионов, пишет РИА "Новый Регион".

