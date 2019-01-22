ГИБДД хочет вернуть старые правила регистрации машин

Ограничения понадобились МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины»

ГИБДД намерена вернуться к практике, когда владельцы автомобилей при регистрации транспортных средств получали госномера с кодом региона, в котором они прописаны. Старые правила могут вернуть уже в августе 2019 года. Ограничения понадобились МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».

С 2013 года россияне при покупке подержанного автомобиля могли оставить прежние госномера, даже если код региона не соответствовал прописке нового владельца. Так, например, житель Нижегородской области, приобретя машину в Подмосковье, мог сохранить номера с кодом региона Московской области. С 4 августа 2019 года этой возможности уже не будет. Новые владельцы должны будут получать номера с кодом региона своей прописки вне зависимости от того, где они регистрируют транспортные средства.