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"Еду с поминок..."

21 Ноября 2018, 17:27 | В России

Что можно говорить, а что нет, отвечая на вопросы инспектора ДПС

У инспекторов ДПС порой бывает множество вопросов, которые выходят из "служебных рамок". То есть закон не предусматривает того, что полицейский будет задавать такие вопросы и поэтому водитель имеет полное право на них не отвечать.

Зачем ИДПС задает вопросы, не касающиеся дорожной обстановки? Как правило он пытается узнать некоторую информацию о водителе, а именно:

- что за водитель перед ним ("чайник" или прожженный шофер);

- физическое состояние водителя;

- некоторые другие подробности.

В этом примере разберем вопрос "Куда едете?" или "Куда путь держите?".

Спросить водителя о цели поездки может совершенно любой инспектор. Вы можете на него не отвечать, но полицейский воспримет это как негативное отношение и уж точно не отпустит водителя просто так. Ниже я расскажу как нужно и как нельзя отвечать на заданный вопрос на примере своего опыта (и опыта знакомых мне водителей).

Как нельзя отвечать

Итак, ИДПС спросил куда я направляюсь. Я никогда не отвечу:

- что еду с праздника или любого другого застолья. Дело в том, что в нынешнем мире все застолья ассоциируются с алкоголем и инспектор прекрасно об этом знает. Именно поэтому он предложит мне пройти освидетельствование (дыхнуть в трубочку);

- что еду с работы или просто "проветриваюсь". В этом случае инспектор поймет, что времени у меня "завались" и начнет задавать другие вопросы, а там и до попытки оштрафовать за что-нибудь недалеко;

- что еду на день рождения, торжество или отдыхать. Отвечая так на вопрос я автоматически информирую инспектора о том, что у меня есть деньги, а это как красная тряпка для быка. Пару лет назад слышал о таком случае: остановили обычного человека, ехавшего отдыхать на море о чем он и сказал полицейскому. ИДПС тут же начал придумывать "липовые" нарушения, чтобы "срубить" копеечку.

Как нужно отвечать

Чтобы инспектор меня не задерживал я стараюсь отвечать следующим образом:

- что еду на помощь к знакомому, который "застрял" на дороге;

- что еду на судебное заседание, к следователю или просто в полицию (например: недавно был понятым по просьбе инспектора и теперь еду к следователю или в суд);

- еду на/с поминок (лично я ни разу не использовал данный ответ, но другие водители отзываются положительно).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания 



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