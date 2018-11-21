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"Еду с поминок..."
Что можно говорить, а что нет, отвечая на вопросы инспектора ДПС
У инспекторов ДПС порой бывает множество вопросов, которые выходят из "служебных рамок". То есть закон не предусматривает того, что полицейский будет задавать такие вопросы и поэтому водитель имеет полное право на них не отвечать.
Зачем ИДПС задает вопросы, не касающиеся дорожной обстановки? Как правило он пытается узнать некоторую информацию о водителе, а именно:
- что за водитель перед ним ("чайник" или прожженный шофер);
- физическое состояние водителя;
- некоторые другие подробности.
В этом примере разберем вопрос "Куда едете?" или "Куда путь держите?".
Спросить водителя о цели поездки может совершенно любой инспектор. Вы можете на него не отвечать, но полицейский воспримет это как негативное отношение и уж точно не отпустит водителя просто так. Ниже я расскажу как нужно и как нельзя отвечать на заданный вопрос на примере своего опыта (и опыта знакомых мне водителей).
Как нельзя отвечать
Итак, ИДПС спросил куда я направляюсь. Я никогда не отвечу:
- что еду с праздника или любого другого застолья. Дело в том, что в нынешнем мире все застолья ассоциируются с алкоголем и инспектор прекрасно об этом знает. Именно поэтому он предложит мне пройти освидетельствование (дыхнуть в трубочку);
- что еду с работы или просто "проветриваюсь". В этом случае инспектор поймет, что времени у меня "завались" и начнет задавать другие вопросы, а там и до попытки оштрафовать за что-нибудь недалеко;
- что еду на день рождения, торжество или отдыхать. Отвечая так на вопрос я автоматически информирую инспектора о том, что у меня есть деньги, а это как красная тряпка для быка. Пару лет назад слышал о таком случае: остановили обычного человека, ехавшего отдыхать на море о чем он и сказал полицейскому. ИДПС тут же начал придумывать "липовые" нарушения, чтобы "срубить" копеечку.
Как нужно отвечать
Чтобы инспектор меня не задерживал я стараюсь отвечать следующим образом:
- что еду на помощь к знакомому, который "застрял" на дороге;
- что еду на судебное заседание, к следователю или просто в полицию (например: недавно был понятым по просьбе инспектора и теперь еду к следователю или в суд);
- еду на/с поминок (лично я ни разу не использовал данный ответ, но другие водители отзываются положительно).
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