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Минфин предложил ввести новые критерии ставки транспортного налога уже в 2015 году
21 Сентября 2013, 22:00 | В России
Большие скидки получат водители новых авто с высоким экологическим классом. Альтернатива транспортному налогу появится в России уже в 2015 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Ранее Минфин предлагал учитывать не лошадиные силы автомобиля, а объем двигателя и вводить коэффициенты, учитывающие экологический класс двигателя и возраст автомобиля.
В этом случае новая машина высокого экологического класса должна получать серьезное понижение ставки налога.
Замминистра сообщил, что последствия высчитывались по каждому региону отдельно. По его словам, есть вероятность, что с 2015 года транспортный налог будет изменен, пишет Gudok.ru.
Автор: Gudok.ru
Теги: транспортный налог
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