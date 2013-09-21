Минфин предложил ввести новые критерии ставки транспортного налога уже в 2015 году

Большие скидки получат водители новых авто с высоким экологическим классом. Альтернатива транспортному налогу появится в России уже в 2015 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.



Ранее Минфин предлагал учитывать не лошадиные силы автомобиля, а объем двигателя и вводить коэффициенты, учитывающие экологический класс двигателя и возраст автомобиля.



В этом случае новая машина высокого экологического класса должна получать серьезное понижение ставки налога.



Замминистра сообщил, что последствия высчитывались по каждому региону отдельно. По его словам, есть вероятность, что с 2015 года транспортный налог будет изменен, пишет Gudok.ru.





