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Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах

21 Июля 2016, 17:28 | В России

Остановить, досмотреть авто и проверить документы у водителя сегодня могут только представители МВД - не считая спецопераций и случаев ЧП, когда такими полномочиями наделяются сотрудники ФСБ, ФСО и ВАИ. Но вскоре к ним могут присоединиться еще и таможенники, что сделает жизнь автомобилистов сущим адом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О необходимости получения права самостоятельно, без помощи сотрудников ГИБДД и МВД останавливать автомобили на проезжей части заявил начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев, пишет издание "Автовзгляд". По его словам досмотр транспортных средств позволил бы оперативно выявлять санкционные и другие незаконно ввезенные в страну товары. Но для этого потребуется внести серьезные изменения в ряд федеральных законов - о полиции, о таможне, - перелопатить КоАП и ПДД… Впрочем, представитель Федеральной таможенной службы уверен, что Минфин инициативу поддержит, хотя правительство РФ ее и не одобрило.

Если подобные полномочия у ФТС появятся, то автомобилистам придется несладко. Надо ли напоминать про коррумпированность гаишников, которые не прочь развести водителя на деньги? А тут к кормушке хотят присосаться еще одни, куда более опасные «вампиры».

Судите сами - полицейские хотя бы предсказуемы и проявляют активность строго в рамках ПДД. А чем будут руководствоваться таможенники? Внутренними служебными предписаниями? Не слишком ли многого они хотят? Неужели так сложно организовать совместную операцию с ГИБДД? Отнюдь! Просто задача стоит другая - «зарабатывать» наряду с правоохранителями. И если последние хотя бы теоретически знают ПДД, а иногда даже и КоАП, то «таможне» до безопасности дорожного движения, как до Китая - извините - раком.

Мало того, что они могут наворотить дел на проезжей части - от устроения незапланированных пробок до аварий. Так и возможности учинить беспредел у них куда шире, чем у гайцов. Например, заявит вам сотрудник ФТС, что проводится спецоперация по задержанию автомобиля с похожими приметами, на котором была ввезена в Россию крупная партия паленой водки, после чего заставит вас проехать с ним «для выяснения». Да что там говорить, при желании таможенники смогут докопаться к чему угодно - начиная от «сомнительных» предметов в багажнике, заканчивая личным «айфоном», который вдруг срочно возникла необходимость проверить по базе данных.

Отболтаться, конечно, получится, но вариантов для этого всего два - потратить несколько часов на искусственно инициированную проверку, либо «договориться на месте». Последнее, разумеется, будет в приоритете. Поэтому бредовая идея г-на Селезнева не может нас не тревожить. Неужели в таможне с финансами так плохо, что нужно запускать свои руки дальше, чем позволялось до сих пор?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ГАИ  МВД  ПДД  ГИБДД  ФСБ  фсо 



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Комментарии

  • Псевдоним08:22, 22.07.2016#

    большинство законов, принимаемых нашей думой, только в бреду можно и принять.

  • babai11:05, 22.07.2016#

    Так если у них БРЕД - это их перманентное состояние, другого просто не бывает! Что то другого ожидать просто бесполезно!

  • vasya15:07, 22.07.2016#

    У них бред какой-то направленный, со смыслом. Недавно писали, что таможенники ворвались к кому-то домой, к супружеской паре и устроили обыск и допрос. К моему удивлению оказалось, что ИМЕЮТ ПРАВО (!!!), оказывается закон у нас такой, а Таможня имеет для этого специальные подразделения оперативников. Прямо государство в государстве, как Ватикан в Риме. (Интересно, а танковые войска и боевая авиация у Таможни имеются? Или пока нет?) Заэпал этот утинский режим со своими приколами.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:36, 22.07.2016#

    шли бы вы работой заниматься, взяточники сраные. маоло вас садят, уродов.

  • Псевдоним10:19, 22.07.2016#

    Да их сажать надо сразу на электрический стул.

  • Псевдоним10:18, 22.07.2016#

    На новые клипы бабла не хватает!!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:31, 22.07.2016#

    а эти-то морды на хрена на дороге нужны?! давайте еще пожарники нас начнут проверять, и санэпид. станция! дурдом растёт и процветает.

  • Владимир14:54, 22.07.2016#

    Точно! И как это мы раньше не догадались! Вы там справки приготовьте и анализы на яйцеглист.

  • vasya15:11, 22.07.2016#

    И кстати, прежде всего надо дать право психиатрам останавливать всех на дороге и проверять на вменяемость. Кто на лапу не даст, тут же права отбирать. :)))

  • Миха10:57, 22.07.2016#

    Ничего не понял. Таможне дали ее 10 метров на границе, пусть там своим делом и занимается. Все, что через эти 10 метров проехало - то уже не ее дело. А если что-то незаконное оказалось после этих 10 метров - пусть своих сотрудников-взяточников кошмарит.

  • nacional11:03, 22.07.2016#

    А я им и не собираюсь останавливаться, покажу им палец и пошлю их нах. . , что и всем советую!

  • babai11:11, 22.07.2016#

    По сути, ничего придумывать не нужно, есть ГАИ и есть таможня, берите наряд ГАИ, выезжайте с ними на дорогу и досматривайте кого хотите! Эдак, судебным приставам что бы попасть в квартиру к должнику, не нужна будет не полиция не ОМОН, сами вышибут дверь, навешают . з. . . юлей оппоненту, об берут и удалятся! Смотришь на весь этот бардак и задумываешься, а может все же правы вся Европа и иже с ними, Россия - вселенское зло, не дают ей ломать и сворачивать в бараний рог свободный народ, так они отыгрываются на своем!!!

  • Приморец11:33, 22.07.2016#

    Согласен, а то одни понты по телеку от руководства страны, а по сути усрались и не знают как порядок навести у себя дома.

  • Псевдоним11:28, 22.07.2016#

    Нах посылаешь и едешь не останавливаясь. Так можно ксждой уборчице право дать. Вдруг кварплату не платишь.

  • псевдо11:39, 22.07.2016#

    Вы уже на конструкторах так наварились. Сейчас таможня выдает не правильно оформленные ПТС, которые как недавно был инцидент возьмут и просто аннулируют.

  • РєРєРє12:33, 22.07.2016#

    Это уже рэкет называется. . . отжимать имущество

  • vasya15:15, 22.07.2016#

    Рэкет в законе. Узаконеный паханами из госдуры.

  • тоха423212:56, 22.07.2016#

    вроде первое апреля не скоро, к чему плодить дикие слухи??

  • vasya15:22, 22.07.2016#

    Ничего дикого, всё нормально, страна дураков верна себе. Недавно писали, что таможенники ворвались к кому-то домой, устроили обыск и допрос граждан. Оказалось, что им это разрешено по закону, даже у них для этого есть специальные подразделения. Показалось мало, теперь вот хотят ещё получить право всех кто на машинах останавливать и обыскивать. "А это что за туфли у вас в машине лежат? Ваши? А ну примерьте! Ну вот, чуток маловаты, размер значит не ваш. Туфли конфискуются!"

  • babai06:38, 23.07.2016#

    Зачем же Вы там на весь народ? Если у руля кучка м. . аков которые тешат себя любимых и им глубоко насрать на весь великий народ, то остальные тут причем?

  • Псевдоним13:46, 22.07.2016#

    Конструктора то запретили, вот и выдумывают!

  • наблюдатель18:13, 22.07.2016#

    чем больше читаю новости про притеснения автомобилистов, тем сильнее хочу собственный СЛА.

  • Экзорсист 18:39, 22.07.2016#

    Статейка из цикла "Охота на ведьм". А между тем в таможенных органах люди работают, наши дорогие сограждане.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:15, 22.07.2016#

    в экзорсистах тоже "наши" люди.

  • 11123:25, 22.07.2016#

    Простите, но тон в котором написана статья. . . Попахивает оскорблением чести и достоинства. . .

  • 22211:50, 25.07.2016#

    А у "оскорбляемых" есть честь или достоинство?? )))

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