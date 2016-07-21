Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах

Остановить, досмотреть авто и проверить документы у водителя сегодня могут только представители МВД - не считая спецопераций и случаев ЧП, когда такими полномочиями наделяются сотрудники ФСБ, ФСО и ВАИ. Но вскоре к ним могут присоединиться еще и таможенники, что сделает жизнь автомобилистов сущим адом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О необходимости получения права самостоятельно, без помощи сотрудников ГИБДД и МВД останавливать автомобили на проезжей части заявил начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев, пишет издание "Автовзгляд". По его словам досмотр транспортных средств позволил бы оперативно выявлять санкционные и другие незаконно ввезенные в страну товары. Но для этого потребуется внести серьезные изменения в ряд федеральных законов - о полиции, о таможне, - перелопатить КоАП и ПДД… Впрочем, представитель Федеральной таможенной службы уверен, что Минфин инициативу поддержит, хотя правительство РФ ее и не одобрило.

Если подобные полномочия у ФТС появятся, то автомобилистам придется несладко. Надо ли напоминать про коррумпированность гаишников, которые не прочь развести водителя на деньги? А тут к кормушке хотят присосаться еще одни, куда более опасные «вампиры».

Судите сами - полицейские хотя бы предсказуемы и проявляют активность строго в рамках ПДД. А чем будут руководствоваться таможенники? Внутренними служебными предписаниями? Не слишком ли многого они хотят? Неужели так сложно организовать совместную операцию с ГИБДД? Отнюдь! Просто задача стоит другая - «зарабатывать» наряду с правоохранителями. И если последние хотя бы теоретически знают ПДД, а иногда даже и КоАП, то «таможне» до безопасности дорожного движения, как до Китая - извините - раком.

Мало того, что они могут наворотить дел на проезжей части - от устроения незапланированных пробок до аварий. Так и возможности учинить беспредел у них куда шире, чем у гайцов. Например, заявит вам сотрудник ФТС, что проводится спецоперация по задержанию автомобиля с похожими приметами, на котором была ввезена в Россию крупная партия паленой водки, после чего заставит вас проехать с ним «для выяснения». Да что там говорить, при желании таможенники смогут докопаться к чему угодно - начиная от «сомнительных» предметов в багажнике, заканчивая личным «айфоном», который вдруг срочно возникла необходимость проверить по базе данных.

Отболтаться, конечно, получится, но вариантов для этого всего два - потратить несколько часов на искусственно инициированную проверку, либо «договориться на месте». Последнее, разумеется, будет в приоритете. Поэтому бредовая идея г-на Селезнева не может нас не тревожить. Неужели в таможне с финансами так плохо, что нужно запускать свои руки дальше, чем позволялось до сих пор?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.